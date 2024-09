Le centre de la Floride prévoit des températures plus douces vendredi

Alors qu’Helene – autrefois une tempête monstrueuse de catégorie 4 qui a déclenché des surveillances de tornades à l’échelle de la région – se lève vers le nord et vers la Géorgie, le centre de la Floride pourrait profiter d’une pause dans les conditions météorologiques extrêmes. Des bandes extérieures travaillaient encore dans la zone vendredi matin, mais elles se déplacent rapidement et ne resteront pas trop longtemps. Le National Weather Service a annulé les veilles de tornades pour la plupart des régions du centre de la Floride. À 5 heures du matin, le National Hurricane Center a déclaré qu’Helene était devenue une tempête tropicale. Alertes actives : il n’y a actuellement aucune alerte active. WESH 2 continuera de surveiller la météo et d’ajuster les alertes si nécessaire Dans la vallée du Tennessee, il pourrait y avoir un peu de soleil dans les prévisions pour la Floride. Même si la tempête s’affaiblit et quitte l’État, des avis tropicaux sont toujours en vigueur pour quelques comtés du centre de la Floride. Tous les autres avis ont été interrompus vers 5 heures du matin vendredi. Avis tropicaux dans le centre de la Floride Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur pour : Comté de Marion Comté de FlaglerPlus : Différence entre la tempête tropicale, la surveillance des ouragans et l’avertissement d’impacts de la Floride centrale d’HeleneMême si le centre d’Helene n’a pas disparu directement à travers le centre de la Floride, de nombreux comtés ont reçu de brefs avertissements de tornade, des vents de force tempête tropicale et de fortes averses. De nombreux endroits de la région métropolitaine d’Orlando ont connu des rafales de vent dépassant 60 mph pendant la nuit. Bien que les dégâts ne soient pas extrêmes, vous remarquerez peut-être de légers impacts lorsque vous réveillez-vous vendredi.Première alerte météoRestez avec WESH 2 en ligne et à l’antenne pour connaître les prévisions météorologiques les plus précises du centre de la Floride.RadarAlertes météorologiques sévèresTéléchargez l’application WESH 2 News pour obtenir les alertes météorologiques les plus récentes.L’équipe First Warning Weather comprend le météorologue en chef du premier avertissement, Tony Mainolfi, Eric Burris, Kellianne Klass, Marquise Meda et Cam Tran.

Comté de Flagler Les avertissements de tempête tropicale et d'ouragan continuent d'être supprimés pour le centre de la Floride. Les comtés de Marion et Flagler sont les seuls endroits soumis à un avertissement de tempête tropicale. pic.twitter.com/vg8ei625fz – Kellianne Klass WESH (@KellianneWX) 27 septembre 2024 Plus: Différence entre tempête tropicale, surveillance d'ouragan et avertissement Impacts du centre de la Floride à cause d'Hélène Même si le centre d'Hélène ne traversait pas directement le centre de la Floride, de nombreux comtés ont reçu de brefs avertissements de tornade, des vents de force tempête tropicale et de fortes averses. De nombreux endroits de la région métropolitaine d'Orlando ont connu des rafales de vent dépassant 60 mph pendant la nuit. Jusqu'à présent, les rafales de cette tempête ont été assez répandues… De forts vents de force tempête tropicale soufflent sur toute notre région. Voici un aperçu de quelques chiffres… pic.twitter.com/NyFGOtLKXO – Éric Burris (@EricBurrisWESH) 27 septembre 2024 Bien que les dégâts ne soient pas extrêmes, vous remarquerez peut-être de légers impacts au réveil vendredi.







