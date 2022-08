Le centre de jeu chinois Macao va assouplir les restrictions de Covid-19

(CNN) — Le centre de jeu de Macao permettra aux bars, restaurants, salons, gymnases et lieux de divertissement de rouvrir le mardi 2 août, levant un verrouillage de Covid-19 à l’échelle de la ville qui a duré plus d’un mois.

Les autorités ont déclaré que la décision est intervenue après neuf jours consécutifs sans infections communautaires signalées dans la région de l’administration spéciale et plus de 14 séries de tests de masse Covid-19.

À partir de mardi, les gens devront présenter la preuve d’un test Covid-19 négatif effectué dans les 72 heures précédentes pour entrer dans la plupart des sites.

Plus de 90 % des habitants de Macao sont entièrement vaccinés contre le Covid-19, selon les données du Bureau de la santé de la ville. Mais les autorités de la plaque tournante du jeu suivent de près la politique chinoise “zéro-Covid”, qui vise à éradiquer les épidémies avec des tests de masse et des fermetures de sites lorsque des cas sont signalés.

De nombreuses entreprises ont été fermées depuis la mi-juin en raison d’une épidémie de Covid-19, qui a ensuite contraint les casinos à fermer le 11 juillet pour la première fois en plus de deux ans. Depuis le 23 juillet, les casinos de Macao sont ouverts avec une capacité limitée dans le cadre de ce qu’il a appelé une “période de consolidation” de la prévention et du contrôle de Covid-19.

Le jeu est la pierre angulaire de Macao, une petite ville du sud de la Chine qui dépend de millions de touristes en provenance de Chine continentale.

Les récentes restrictions ont menacé l’économie de Macao, qui dépend traditionnellement des visiteurs et pour laquelle le secteur du jeu représente plus de 50 % de son produit intérieur brut (PIB). Le gouvernement dépend également des casinos pour plus de 80% de ses revenus. Selon les derniers chiffres du Bureau d’inspection et de coordination des jeux de Macao, les revenus des casinos de Macao ont chuté de 95,3 % en juillet par rapport à la même période l’an dernier.

Depuis le 18 juin, date du début de la dernière épidémie, 1 821 cas ont été signalés à Macao, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires. Le nombre de cas semble faible par rapport aux flambées de coronavirus ailleurs, mais il s’agit de la plus grande poussée à laquelle la ville a été confrontée à ce jour.

Macao est totalement fermé à tous les visiteurs, à l’exception des résidents de Hong Kong, de Taïwan et de la Chine continentale. La plupart des gens doivent se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur arrivée – cependant, certains des zones à faible risque de Chine continentale sont exemptés.

Le bureau de Pékin de CNN a contribué à ce rapport.