Le centre de Floride déclare que la technologie «Grey Team» et l’exercice aident les vétérans à surmonter le SSPT et d’autres maux

BOCA RATON, Floride (AP) – Avant que Fred Kalfon ne commence à s’entraîner au centre des vétérans de l’équipe grise il y a quelques mois, l’homme de 81 ans quittait rarement sa maison en Floride.

La maladie de Parkinson, un trouble de l’oreille interne et d’autres problèmes neurologiques, tous probablement causés par l’exposition du vétérinaire vietnamien au tristement célèbre agent défoliant orange, l’ont rendu difficile à bouger. Son trouble de stress post-traumatique, centré sur l’exécution d’une femme qui a aidé son peloton, était à son pire.

Le traitement par le ministère fédéral des Anciens Combattants n’a pas fonctionné, a-t-il déclaré.

« Je me sentais stupide de me promener et de trébucher », a déclaré Kalfon, qui a dirigé une unité d’aide médicale en tant que premier lieutenant en 1964-65. « J’étais déprimé. »

Mais après des mois dans un programme de gym et de récupération spécialisé pour les vétérans, le chercheur pharmaceutique et directeur des ventes à la retraite socialise et a jeté sa marchette pour une canne.

Il est parmi les derniers des 700 vétérans de tous âges à travailler avec l’équipe grise, une organisation de 7 ans combinant des entraînements personnalisés, de la camaraderie, des sorties communautaires et une gamme de machines dans un programme de 90 jours visant à améliorer la santé physique et mentale.

« Ce sont les machines, bien sûr. C’est la thérapie que vous suivez. C’est l’encouragement (du personnel) – ils sont là tout le temps pour vous. Ils sont attentionnés. Prendre soin fait une différence », a déclaré Kalfon.

Le centre à but non lucratif, situé dans un entrepôt reconverti à Boca Raton, en Floride, tire son nom, en partie, du surnom du cerveau : « matière grise ». De nombreux vétérinaires qui postulent et sont acceptés dans le programme gratuit ont subi un traumatisme crânien au combat ou souffrent de SSPT.

« Ce que nous avons créé ici est vraiment magique », a déclaré le co-fondateur de Grey Team, Cary Reichbach, 62 ans, préparateur physique et ancien officier de police de l’armée. L’objectif, a-t-il dit, est d’empêcher les vétérinaires de prendre des médicaments pour leurs maux mentaux et physiques lorsque cela est possible. Même après avoir terminé le programme, les participants peuvent toujours s’entraîner, sortir et participer à des sorties.

Alors que le gouvernement affirme que les vétérans sont 50% plus susceptibles de se suicider que les non-vétérans, Reichbach est fier que le centre aide à combattre cette statistique.

« Nous voulons nous attaquer aux idées suicidaires avant même qu’elles ne commencent », a-t-il déclaré.

Il admet que la prévention du suicide est plus facile parce que le centre n’accepte pas les clients qui sont sans abri ou qui ont des dépendances incontrôlées.

« J’aimerais que nous ayons le financement pour nous attaquer » à ces problèmes, a-t-il déclaré.

Le programme de l’équipe grise comprend une gamme de machines utilisant la lumière infrarouge, les lasers et les ondes sonores destinées à soulager le stress, à guérir les blessures mentales et physiques et à aider les vétérinaires à dormir sans utiliser de produits pharmaceutiques. Le programme est dirigé par une équipe principale de sept personnes, dont un directeur médical.

Les médicaments sont surutilisés dans d’autres programmes pour anciens combattants, tels que ceux des hôpitaux VA, souvent parce qu' »ils ont un budget et qu’ils doivent le dépenser », a déclaré Reichbach.

Le psychologue de l’Ohio State University, Craig Bryan, ancien directeur exécutif du National Center for Veterans Studies, a déclaré que les succès du programme Grey Team ne sont pas surprenants compte tenu du bassin sélectif de participants.

« Ils choisissent parmi un sous-groupe avec des problèmes moins graves », a déclaré Bryan, un ancien capitaine de l’Air Force qui travaille maintenant avec la VA.

Son scepticisme s’étend également à l’efficacité des machines.

« À ma connaissance, ils n’ont jamais été rigoureusement étudiés, il est donc difficile de savoir s’ils présentent un quelconque avantage et/ou s’ils ont des effets secondaires ou causent des dommages », a déclaré Bryan. « L’exercice est une caractéristique commune de nombreuses thérapies et traitements qui ont démontré leur efficacité pour le SSPT, la dépression et le risque de suicide. »

Des chercheurs universitaires recueillent des données qui, selon Reichbach, montreront que les traitements de son programme fonctionnent.

Le père de Reichbach, âgé de 93 ans, Ed, offre des câlins et des tapes dans le dos à tous ceux qui entrent dans le hall de l’équipe grise. Parfois, le vétérinaire de l’armée et l’ancien professeur d’université font 10 pompes à tir rapide – une démonstration pour donner une secousse aux vétérans plus âgés lors de leur première visite.

« Nous devons les faire venir ici, c’est la partie la plus difficile », a-t-il déclaré.

À l’étage, dans la zone communautaire «espace sûr» du centre, le vétérinaire de la marine Bill Tolle a parlé de son service en tant que météorologue et océanographe de 1983 à 1990. En tant que sous-officier de deuxième classe stationné à Porto Rico, à Hawaï et en Antarctique, il n’a jamais combattu.

Mais en 1988, Tolle a été témoin d’un accident d’avion à sa base antarctique qui a tué deux personnes. Un an plus tard, il se blesse au dos dans un accident d’hélicoptère. Les traumatismes consécutifs l’ont laissé avec le SSPT. Il a travaillé comme pompier puis comme infirmier autorisé dans une salle d’urgence du centre-ville. Son SSPT a conduit à l’alcoolisme.

« Je ne savais vraiment pas ce qu’était le SSPT. J’ai toujours pensé que c’était lié au combat », a déclaré Tolle. « Pendant des années, je n’ai pas été soigné et ça s’est progressivement aggravé. »

Il a finalement été diagnostiqué en 2016 mais n’a reçu de traitement qu’en 2020 dans le cadre d’un programme résidentiel d’AV. Il a ensuite vécu à l’Armée du Salut, qui l’a présenté à l’équipe grise.

Tolle croit aux machines du centre.

« Ma pensée était au mieux brumeuse. Beaucoup de trucs de mémoire à court terme. j’oublierais. Je peux maintenant réfléchir, résoudre les choses », a-t-il déclaré. « Toute ma fonction cognitive est plus nette. »

Dans la salle de gym du centre, Kalfon a parlé de marcher dans les jungles vietnamiennes encore humides avec l’agent orange, l’herbicide pulvérisé par les États-Unis depuis les avions pour tuer les broussailles où se cachaient les soldats ennemis. Il a été lié aux problèmes de santé des anciens combattants.

Sa santé a commencé à décliner il y a environ sept ans. D’abord, une crise cardiaque et un quintuple pontage. Ensuite, les problèmes neurologiques. Son agent d’assurance maladie lui a parlé de la Grey Team et il a postulé, y voyant un dernier espoir.

Depuis environ deux mois, Kalfon vient au centre trois fois par semaine. Il peut maintenant monter les escaliers et s’est fixé comme objectif de courir 3 miles (5 kilomètres).

« Quand je pourrai faire ça », a-t-il dit, « je pense que j’aurai accompli tout ce dont j’ai besoin. »

Terry Spencer, l’Associated Press