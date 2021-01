Microsoft a annoncé le lancement de son nouveau centre de développement indien (IDC) à Delhi NCR – Noida, inspiré du Taj Mahal. La nouvelle installation servira de « hub de premier plan » à ses ingénieurs pour concevoir une technologie de pointe pour ses utilisateurs dans le monde, a déclaré le géant du logiciel basé à Redmon dans un article de blog. Le Microsoft IDC basé à Noida est le troisième centre en Inde après Bengaluru et Hyderabad. Microsoft ajoute que le centre offrira des opportunités aux talents en ingénierie dans les domaines des outils commerciaux et de productivité, de l’intelligence artificielle (IA), du cloud et des entreprises, des services de base et de la nouvelle division des jeux.

S’exprimant au sujet du développement, Rajiv Kumar, directeur général de Microsoft India Research & Development, déclare: «Le lieu de travail Microsoft NCR représente une expansion critique de nos talents technologiques de classe mondiale et une présence exceptionnelle en ingénierie en Inde. La transformation numérique est sur le point de déclencher la nouvelle frontière de l’innovation et les excellentes installations du lieu de travail Microsoft Noida fournissent l’environnement adéquat pour façonner l’avenir de l’industrie informatique dans cette partie du monde. «

Microsoft a également partagé des photos de son nouvel IDC à Noida qui présente une finition blanche avec un sol en marbre blanc similaire au Taj Mahal. Il présente des portes voûtées, des arches et des dômes en marbre qui rendent hommage au riche savoir-faire du pays. La société note que le projet est conforme à son engagement en matière de durabilité et que l’installation a mis en œuvre des pratiques de conservation de l’énergie et de l’eau pour réduire son empreinte carbone. «Notre bâtiment de base est certifié LEED platine, ce qui signifie qu’il répond aux normes de durabilité les plus élevées en matière de construction et d’exploitation», a déclaré la société dans le billet de blog.

Riku Pentikainen, directeur régional d’Asia Real Estates Operations, déclare que le hub Noida IDC représente Microsoft Design Language imprégné de culture et d’héritage locaux. IDC a également récemment ouvert un espace de bureau supplémentaire au Sohini Tech Park à Hyderabad, conçu pour un environnement de travail hybride. La mise en page et la conception sont accompagnées de fonctionnalités améliorant la productivité, telles que les espaces de voisinage en équipe avec des postes de travail sur roues, des zones Scrum, des salles de réunion compatibles Microsoft Teams AV, des espaces de collaboration et des centres de discussion. Les conceptions graphiques expérientielles et les intérieurs soutiennent également la diversité, l’inclusion et l’accessibilité; et se connecte au niveau mondial dans le contexte local.