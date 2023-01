Le centre de développement de l’enfant de Kelowna s’efforce de briller face à la fermeture

Il y a encore beaucoup d’incertitude quant à l’avenir du Starbright Children’s Development Centre de Kelowna et à ce que sa fermeture potentielle pourrait signifier pour les familles qui comptent sur ses services spécialisés.

Bien que Starbright ait reçu un financement transitoire de la province pour rester ouvert jusqu’à la fin juin, ce qui se passera après cela n’est pas clair.

« Nous avons le cœur brisé », a déclaré le Dr Rhonda Nelson, directrice exécutive. “Notre agence est une plaque tournante de services depuis des décennies et nous savons comment structurer les services pour répondre aux besoins des enfants.”

Une partie de l’énoncé de mission de Starbright consiste à « …soutenir la croissance et le développement des enfants ayant des besoins de développement exceptionnels grâce à des services d’intervention précoce et à responsabiliser leurs familles… »

Cette mission est maintenant menacée après que le gouvernement provincial a changé son modèle de service pour soutenir les enfants neurodivergents et leurs familles.

Il est passé d’un modèle de financement individualisé pour les familles à un modèle de carrefour communautaire fondé sur les besoins.

Des programmes pilotes pour les centres de connexion familiale (FCC) desserviront le centre de l’Okanagan (Kelowna) et trois autres régions au printemps, avec une mise en œuvre à l’échelle de la province prévue pour 2024.

Starbright a soumis une demande de propositions il y a des mois pour devenir l’un de ces FCC.

« Nous savions qu’avec un changement aussi massif, nous devions présenter une proposition réalisable qui serait quelque chose que la province pourrait envisager », a ajouté Nelson.

C’est le 5 janvier de cette année que Starbright a appris que le contrat pour la FCC avait été attribué à Arc Programs.

“Cela a été très bouleversant pour les familles et le personnel de Starbright”, a déclaré Nelson. “Ils sont extrêmement inquiets.”

L’une de ses principales préoccupations si Starbright devait fermer, est le soutien et les services pour les enfants jusqu’à six ans, en particulier lors de leur transition vers le système scolaire.

“Pour grandir du mieux qu’ils peuvent, pour acquérir les compétences dont ils auront besoin.”

Elle a suggéré que la solution pourrait être un jumelage de services, un FCC pour les enfants jusqu’à six ans et un autre pour ceux de six ans et plus.

“Cette solution a été proposée par différents groupes, par des familles, par d’autres prestataires de services, alors nous espérons.”

Le parent Mohini Singh, qui est également conseiller municipal, est un fervent partisan de Starbright.

L’organisation a apporté son soutien à sa fille il y a 17 ans, alors qu’elle avait cinq ans.

« Le travail intensif qu’ils ont fait a aidé ma fille, m’a aidé, a aidé ma famille. En un an, elle a commencé à aller à la maternelle », a-t-elle expliqué.

Singh a ajouté qu’elle était choquée d’apprendre que Starbright allait probablement fermer.

«Beaucoup de parents vivent beaucoup d’anxiété. Ce centre est vraiment une bouée de sauvetage.

Au fil des ans, Singh, ainsi que d’autres membres et groupes communautaires, dont la Kelowna Professional Firefighters Association, ont recueilli des fonds pour Starbright afin de couvrir le coût de l’équipement et d’autres articles non fournis par le financement provincial.

“Quand je me tourne vers quelqu’un pour demander de l’aide pour Starbright, cela ne fait aucun doute parce que ce centre fait un si bon travail”, a-t-elle ajouté. “Nous avons cru au succès de Starbright.”

Nelson a invité le premier ministre David Eby à visiter Starbright pour voir le soutien et les services qu’il offre aux familles.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Défenseur des enfantsGarde d’enfantsKelownaGouvernement provincial