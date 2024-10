Le centre de conseil de Lewiston aide la communauté à surmonter le chagrin causé par la fusillade de masse

24 octobre — Lorsque le Maine Resiliency Center a ouvert ses portes 19 jours après la fusillade de masse, certaines des personnes qui y sont entrées venaient tout juste de quitter leur maison pour la première fois depuis le 25 octobre.

Dans une période d’incertitude et de deuil, le centre a offert un lieu sûr aux survivants, aux témoins, aux familles et amis des victimes, aux premiers intervenants et à tous les membres de la communauté touchés par la fusillade.

« Cela a été l’une des plus belles choses dont j’ai jamais eu l’occasion d’être témoin. J’ai tellement appris sur l’amour, sur le deuil et sur la vie après le deuil », a déclaré Monica Linder, l’une des navigatrices avocates qui travaille avec les invités. au centre.

Au cours de la dernière année, le centre est devenu une ressource essentielle pour plus de 400 personnes, qu’elles viennent participer à des groupes de soutien hebdomadaires, acquérir des compétences d’adaptation ou obtenir de l’aide pour trouver un conseiller.

C’est un endroit où ils peuvent « partager leurs expériences, comment le traumatisme ou le deuil traumatique les affecte, apprendre des autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ont une réaction normale à ce qui est un événement très anormal qui a eu lieu ». s’est produit dans notre communauté», a déclaré Danielle Parent, directrice du centre.

Le centre est géré par Community Concepts Inc., qui a travaillé avec la ville de Lewiston, l’État et d’autres partenaires pour ouvrir l’espace. La ville et le bureau du procureur général du Maine couvrent les frais de fonctionnement du centre et seront remboursés par une subvention fédérale du programme antiterrorisme et d’assistance d’urgence.

Cette subvention, encore en cours de candidature, financera le centre pendant 27 mois, garantissant qu’il restera ouvert au moins jusqu’au début de 2026. Parent a déclaré que cela pourrait être prolongé et que Community Concepts souhaite le voir rester ouvert en permanence.

Le centre dispose d’espaces de réunion dotés de canapés et de chaises confortables offerts par des entreprises locales, d’un espace pour enfants avec des jouets et du matériel artistique, ainsi que d’autres espaces où les gens peuvent se réunir pour discuter. Des œuvres d’art recouvrent le mur. Un mur est dédié à l’assortiment de cartes, d’images et de pancartes envoyées par les gens pour soutenir la communauté.

Pour Tammy Asselin, qui était au bowling avec sa fille, le centre a été un point d’ancrage pour traiter son deuil et son traumatisme. Cela l’a aidée à parler à des gens qui comprennent ce qui s’est passé et qui vivent les mêmes émotions, a-t-elle déclaré.

« C’est étonnant de voir à quel point nos parcours sont similaires, comme si nous avions peut-être vécu quelque chose de différent au départ et que nous étions ici pour des raisons peut-être différentes, mais nos parcours sont très similaires », a déclaré Asselin.

Le centre sera ouvert pendant encore au moins un an, mais au fil du temps, les ressources proposées pourraient changer pour aller à la rencontre des personnes là où elles en sont dans leur processus de rétablissement. Parent a déclaré qu’il continuerait d’être important d’avoir un endroit où les gens peuvent se rassembler et comprendre que ce n’est pas grave s’ils ne vont pas bien.

« Des choses vont continuer à se produire dans la vie des gens qui auront un impact sur la trajectoire de guérison de leur traumatisme. Nous allons avoir de nouvelles naissances. Il y aura de nouveaux décès », a-t-elle déclaré. « Il y aura des événements de la vie comme des mariages, des vacances et des événements comme la commission, par exemple, qui ajoutent tous des couches et modifient le cours de la guérison du traumatisme. »

Cette histoire fait partie d’une collaboration en cours avec FRONTLINE (PBS) et Maine Public qui comprend un prochain documentaire. Il est soutenu par l’Initiative de journalisme local de FRONTLINE, financée par la Fondation John S. et James L. Knight.

