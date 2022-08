Le centre de cancérologie de Romeoville offre des soins oncologiques « à guichet unique ». – Section locale de Shaw

Le centre de soins contre le cancer du centre de santé Ascension Illinois – Romeoville est un centre d’oncologie multidisciplinaire ambulatoire qui offre des soins «oncologiques complets et uniques» aux patients atteints de cancer, selon Chris Shride, président du centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet.

Le centre de soins contre le cancer de Romeoville, situé au 500 W. Weber Road, a servi son premier patient le 11 juillet et a organisé une célébration communautaire le 17 juillet.

L’établissement est également une extension de l’Ascension Illinois – Cancer Care Joliet, un département du centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet, Chris Shride, président du centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet.

Cela signifie que l’installation de Romeoville fournit la plupart des services de soins contre le cancer disponibles à St. Joe’sdit Shride.

Le seul aspect qui n’existe pas actuellement est un accélérateur linéaire », a déclaré Shride. “C’est à St. Joe’s.”

Les accélérateurs linéaires fournissent la quantité optimale de rayonnement à l’emplacement précis aux patients atteints de cancer.

Les caractéristiques du centre de soins contre le cancer de Romeoville comprennent 12 salles d’examen, des services d’imagerie pour femmes, un service de laboratoire complet, une zone de procédure spéciale, un grand centre de perfusion avec 21 baies privées, une “belle salle de perfusion communautaire et une pharmacie d’oncologie complète” comme vous ” je verrais dans n’importe quel hôpital, mais en ambulatoire », a déclaré Shride.

L’installation de 8 000 pieds carrés était autrefois un centre d’imagerie qui n’était pas “nécessairement utilisé”, a déclaré Shride.

Ascention Illinois Health Cancer Center Coupe du ruban Le personnel d’Ascension a organisé une grande inauguration pour un nouveau centre de soins contre le cancer le dimanche 17 juillet 2022, au Ascension Illinois Health Center, 500 S. Weber Road, Romeoville. (Gary E Duncan père)

Ainsi, non seulement Ascension Illinois disposait déjà de l’espace existant, mais l’emplacement du bâtiment était pratique et accessible pour les patients atteints de cancer qui vivent et travaillent dans la région de Romeoville, ce qui leur permettait d’aller et venir facilement, a déclaré Shride.

Le centre d’imagerie avait également des bureaux pour les médecins de soins primaires – qui sont toujours là – et la physiothérapie, a déclaré Shride.

Shride a déclaré que l’établissement entièrement rénové est “un beau bâtiment, esthétiquement agréable, pour les personnes qui traversent certaines des périodes les plus difficiles de leur vie”, qui remplit la mission d’Ascension Health de fournir des soins holistiques à ses patients.

Ainsi, l’établissement est censé être plus que des soins haut de gamme contre le cancer, mais aussi un endroit où les patients connaîtront «confort et paix», d’autant plus que beaucoup y passeront fréquemment du temps, a déclaré Shride.

“Du point de vue de l’investissement, c’est quelque chose que nous avons construit, non seulement pour aujourd’hui mais pour de nombreuses années à venir”, a déclaré Shride.

Pour plus d’informations, visitez healthcare.ascension.org.