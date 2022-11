Le centre d’asile de Manston est désormais vide après que des milliers de personnes ont déménagé dans des hôtels

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le centre d’asile de Manston, au centre d’une énorme controverse sur les conditions “dickensiennes” et la surpopulation, est désormais vide, L’indépendant comprend.

Il y a quelques semaines à peine, plus de 4 000 personnes étaient détenues dans le centre de traitement des demandeurs d’asile du Kent – ​​malgré sa capacité maximale de 1 600 personnes.

Un homme qui avait été détenu à l’ancienne base militaire a démenti samedi. Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il “était tombé malade” et avait été transporté à l’hôpital, mais n’a fourni aucune autre information.

Le gouvernement fait toujours face à des poursuites judiciaires après que certains migrants aient été détenus pendant plusieurs semaines dans un centre conçu uniquement pour héberger des personnes jusqu’à 24 heures.

Des centaines de demandeurs d’asile ont été transférés dans des hôtels ces derniers jours et le site est désormais vide, selon des sources du groupe de campagne.

Le transfert de personnes dans les hôtels a été facilité par une accalmie chez les migrants traversant la Manche, mais un temps plus calme saluera l’arrivée de plus de bateaux et novembre 2021 a été le mois le plus chargé de cette année.

Il fait suite à plusieurs controverses sur le site, dont une épidémie de diphtérie et de gale, tandis que des familles dormaient sur des nattes à l’intérieur de tentes.

Detention Action et le syndicat PCS ont envoyé une lettre juridique préalable à la ministre de l’Intérieur Suella Braverman au nom d’une femme détenue à Manston “au-delà des délais légaux”.

Ils allèguent que sa détention était illégale sur la base de “traitements inhumains ou dégradants” en raison de mauvaises conditions, d’une violation de la politique de détention, d’un manque d’intimité et d’obstacles à la communication avec les proches et les avocats.

James Wilson, directeur adjoint de Detention Action, a déclaré que potentiellement des milliers de personnes “pourraient avoir légalement droit à une indemnisation pour les mauvais traitements qu’elles ont subis à Manston”.

Il a déclaré: “Le ministre de l’Intérieur n’a pris des mesures pour remédier à ses graves échecs à Manston qu’après notre contestation judiciaire urgente et une condamnation publique généralisée.”

M. Wilson a ajouté: «Nous sommes toujours préoccupés par la réponse instinctive de ce gouvernement à ce problème, y compris les propositions de détenir des personnes dans des logements étudiants désaffectés, des bases militaires désaffectées ou des camps de vacances inutilisés, où bon nombre des problèmes que nous avons constatés à Manston sont susceptibles de se répéter. »

Une vue du centre de détention à court terme de l’immigration de Manston (Gareth Fuller / PA) (fil de sonorisation)

Paul O’Connor, responsable des négociations au PCS, a déclaré que les conditions endurées par les réfugiés à Manston avaient été une “honte” jusqu’à une récente bousculade du ministère de l’Intérieur pour déplacer les gens dans des hôtels.

“Nous sommes ravis que le ministre de l’Intérieur ait été contraint de répondre à nos préoccupations, mais nous n’aurions pas dû recourir à la menace d’une action en justice avant qu’elles ne soient traitées”, a-t-il ajouté.

« Toute l’approche du gouvernement en matière d’asile est un échec. Nos membres ont besoin de temps, d’espace et de ressources pour mettre en place un système fonctionnel exempt du type de gestion de crise que nous voyons trop souvent. »

Avec l’utilisation d’hôtels prouvant l’ire de certains députés conservateurs, les responsables ont élaboré des plans pour déplacer les demandeurs d’asile vers des logements étudiants, d’anciennes bases militaires et des camps de vacances inutilisés, selon Le télégraphe.

Hannah Marwood, responsable des accès légaux chez Care4Calais, a prévenu que le site de Manston pourrait bientôt se remplir à nouveau.

Le militant a dit L’indépendant: « C’est arrivé à Napier Barracks lorsque le gouvernement a été critiqué pour les conditions de vie l’année dernière. Il a été vidé, mais en quelques semaines, il a été remis en service avec moins de personnes hébergées.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré lundi qu’il y avait eu “un énorme effort au cours des deux ou trois dernières semaines pour réduire la population du site”.

“Il fonctionne comme il se doit maintenant – c’est-à-dire comme une unité de traitement à court terme où les informations de sécurité des personnes, telles que leurs données biométriques, sont prises, puis elles sont supprimées le plus rapidement possible et envoyées vers d’autres logements”, a déclaré M. Jenrick.

Andy Baxter de la Prison Officers Association avait décrit les conditions à Manston comme « dickensiennes » et avait mis en garde contre la possibilité d’émeutes au milieu d’une surpopulation de « autocuiseurs ».

Le gouvernement a attribué la situation au nombre “sans précédent” de traversées de la Manche, mais les chiffres pour 2022 sont jusqu’à présent inférieurs à une prévision interne du ministère de l’Intérieur de 65 000 personnes.