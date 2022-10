Le centre d’application de la loi du comté de Bureau vise la date d’achèvement du 1er janvier, déclare le shérif Reed – Shaw Local

Lors de la réunion du conseil d’administration du comté de Bureau mardi soir, le shérif Jim Reed a fait le point sur la construction en cours du nouveau centre d’application de la loi du comté de Bureau.

“Nous espérons que nous allons déplacer le côté administratif, nous avons déjà commencé à apporter des choses là-bas, mais espérons-le dans les prochaines semaines”, a déclaré Reed.

Reed a déclaré qu’une fois que le personnel administratif du département sera en mesure de se déplacer, une formation sera alors nécessaire dans tout le département avant de pouvoir héberger des détenus.

L’installation est prévue pour abriter le bureau du shérif, y compris l’équipe administrative, les enquêtes, le DARE, la patrouille routière, les archives, la procédure civile, la formation et le traitement des preuves.

Reed a ajouté qu’ils espèrent que d’ici décembre ou janvier, tout pourra être déplacé dans l’établissement.

“Peut-être d’ici le premier jour de l’année ?”, a demandé Dale Anderson, membre du conseil d’administration.

“Je dirais que ce serait une meilleure supposition”, a répondu Reed.

Anderson a mentionné qu’il avait demandé à des membres de la communauté et à des résidents de poser des questions sur le projet dont la construction a commencé en novembre 2019.

À la fin du mois d’avril de cette année, Reed a déclaré que le projet approchait de l’achèvement de 98 % à 99 % et qu’il était possible que le département prenne possession du bâtiment dans les semaines suivantes, mais a noté divers éléments technologiques et spécialisés encore doivent être installés.

Il a également déclaré en avril que le projet avait dû faire face à un certain nombre de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de matériaux de construction tout au long de la pandémie et que certains des articles les plus spécifiques nécessaires aux installations pénitentiaires étaient en rupture de stock depuis plusieurs mois.

“Bien qu’il ait fallu plus de temps que prévu pour terminer ce projet, il est important de s’assurer que les choses sont bien faites et bien faites la première fois”, a déclaré Reed en avril. “Je suis convaincu que notre entrepreneur et nos architectes ont construit un bâtiment qui servira le comté pendant de nombreuses années à venir.”