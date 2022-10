Le centre d’appels français accusé de 550 000 retards de passeport britannique a reçu 10 millions de livres sterling en espèces des contribuables tout en étant condamné à une amende pour échecs

Une entreprise de centre d’appel FRANÇAISE accusée de 550 000 retards de passeport britannique a reçu 10 millions de livres sterling en espèces des contribuables en même temps qu’une amende pour échecs.

Le service de Teleperformance a été qualifié d'”inacceptable” par le ministre de l’Intérieur Kevin Foster en avril.

Une entreprise française de centre d’appels accusée de 550 000 retards de passeport britannique a reçu 10 millions de livres sterling en espèces des contribuables Crédit : Alamy

Mais alors que la société basée à Paris a reçu une amende à six chiffres du HM Passport Office en juillet pour sa gestion de l’arriéré, elle a reçu des paiements de 4,24 millions de livres sterling et de 128 000 livres sterling quatre jours plus tard.

Ces paiements et quatre autres – 2,8 millions de livres sterling, 2,5 millions de livres sterling, 250 000 livres sterling et 211 000 livres sterling – plus tôt dans le mois étaient tous destinés aux «coûts de fonctionnement du centre d’appels».

La semaine dernière, il est apparu que Teleperformance – dirigé par Daniel Julien, qui vit dans un manoir de 14 millions de livres sterling à Miami – a remporté le contrat de 322 millions de livres sterling pour la ligne téléphonique Universal Credit.

Le HMPO a déclaré que le contrat de passeport avait commencé avant les “impacts imprévus” de Covid et traitait d’une “demande sans précédent de passeports cette année”.

« Ces coûts diminueront à mesure que la demande chutera.

“Nous attendons les normes les plus élevées de nos partenaires et travaillons en étroite collaboration avec eux pour garantir que les services sont fournis conformément à nos solides exigences contractuelles.”

La députée travailliste Carolyn Harris, membre de la commission multipartite des affaires intérieures, a déclaré qu’elle était choquée que Teleperformance « ait maintenant obtenu un autre contrat ».