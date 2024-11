Le centre d’activités McFaul de Bel Air était le site de vote anticipé le plus fréquenté du Maryland

Le centre d’activités McFaul à Bel Air a été le lieu de vote le plus visité du Maryland lors de la séance de vote anticipé, selon les données du Conseil des élections de l’État.

Avec 28 225 électeurs ayant voté au centre d’activités entre le 24 et le 31 octobre, McFaul est devenu l’un des trois bureaux de vote de l’État à éclipser 20 000 visiteurs. Le Bowie Gymnasium de Prince George était en queue de peloton avec 26 196 premiers électeurs, suivi du centre communautaire Honeygo dans le comté de Baltimore qui a accueilli 21 163 électeurs.

« McFaul est l’État le plus occupé de l’État depuis quelques élections maintenant, car nous ne gagnons pas le week-end mais nous gagnons en semaine », a déclaré Stephanie Taylor, directrice du conseil électoral du comté de Harford. « Nous nous attendions à une forte participation, c’est pourquoi nous avons affecté plus de juges à cet endroit, plus d’équipement et plus de fournitures. Nous avions six scanners et 12 registres électoraux, ce que nous n’avons jamais eu autant à cet endroit.

« Nous avions des files d’attente devant la porte et l’attente la plus longue était de 15 minutes », a ajouté Taylor.

Au total, près de 29 % des 192 898 électeurs inscrits du comté de Harford ont voté par anticipation dans l’un des quatre bureaux de vote du comté. Il s’agit du quatrième taux de participation au vote anticipé le plus élevé parmi les comtés du Maryland, Harford étant derrière Talbot (32,8 %), Calvert (33,7 %) et Queen Anne’s (33,9 %).

Le deuxième lieu de vote anticipé le plus fréquenté à Harford, la caserne de pompiers de Jarrettsville, a accueilli 10 977 électeurs, devant le centre d’activités Havre De Grace (8 731 électeurs) et le centre de loisirs et d’activités Edgewood (7 869 électeurs), selon les données du Conseil des élections de l’État.

Sur les 64 081 démocrates inscrits à Harford, environ 27 %, soit 17 319, ont voté par anticipation ; et sur les 80 972 républicains inscrits, environ 35 %, soit 28 565, ont voté dans des centres de vote anticipé.

Les quatre bureaux de vote du comté de Harford seront ouverts le jour du scrutin, le 5 novembre, de 7 h à 20 h aux adresses suivantes :

Centre de loisirs et d’activités Edgewood, 1980 Brookside Drive, Edgewood

Centre d’activités du Havre De Grace, 351 Lewis Lane, Havre de Grace

Caserne de pompiers de Jarrettsville, 3825, chemin Federal Hill, Jarrettsville

Centre d’activités McFaul, 525 W. MacPhail Road, Bel Air

Des urnes sont également situées dans chaque lieu de vote, à l’exception de Havre De Grace, selon le site Web du Conseil électoral du comté de Harford. Il y a deux autres boîtes supplémentaires aux endroits suivants :

Le centre d’activités d’Aberdeen, 7 Franklin St, Aberdeen

Bureau du conseil électoral du comté de Harford, 133 Industry Lane, Forest Hill

Des exemples de bulletins de vote pour les élections générales du 5 novembre sont disponibles ici.

Vous avez une astuce d’actualité ? Contactez Brennan Stewart à [email protected], 443-800-5902 ou @BrennanStewart_ sur X.