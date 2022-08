Le centre d’activités et d’apprentissage Bizzy Bee nommé entreprise du mois de juillet 2022 par la chambre Streator – Shaw Local

Le centre d’activités et d’apprentissage Bizzy Bee, 201 E. 12th St., a été sélectionné comme entreprise du mois de juillet 2022 par la Chambre de commerce Streator.

Bizzy Bee est un centre d’apprentissage et d’activités pour enfants et adultes de tous âges. C’est un endroit amusant et sûr pour passer du temps avec les enfants, obtenir de l’aide en dehors de la salle de classe et organiser une fête d’anniversaire ou un autre événement spécial.

En plus des services fournis par Bizzy Bee, ils ont organisé des collectes de sang et des événements de vacances ouverts au public.

Leurs offres actuelles incluent – programme parascolaire et préparation préscolaire et maternelle HIVE; des cours d’encouragement, de gymnastique, de sports et d’activités, de tumbling et de ninja pour enfants ; et cours d’art.

La chambre récompense chaque mois des entreprises ou des organisations locales exceptionnelles.

Visite www.streatorchamber.com pour information ou composez le 815-672-2921.