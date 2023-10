Le centre d’accueil pour sans-abri « surchargé » de Hamilton a été condamné à payer pour des graffitis vieux de plusieurs années, selon le directeur

Un programme d’accueil sans rendez-vous du centre-ville qui fournit des repas aux résidents sans logement de Hamilton se retrouve soudainement confronté à l’ordre de la ville d’enlever tous les graffitis de son immeuble d’ici trois semaines, sous peine de payer la note.

La directrice exécutive du Hub, Jennifer Bonner, a déclaré avoir trouvé mercredi l’ordre collé sur la porte d’entrée de Vine Street, malgré le fait que les graffitis étaient là depuis des années et sans avertissement préalable du règlement.

« Je suis en colère », a déclaré Bonner. « Les services sociaux ont fait plus pour cette ville ces trois dernières années que n’importe qui d’autre. Nous voyons de plus en plus de gens franchir notre porte. Nous sommes en sous-effectif, surchargés, mais nous nous inquiétons des graffitis sur un bâtiment qui dessert 150 repas par nuit ? »

Les messages les plus visibles, écrits en noir sur le côté du bâtiment, disaient : « Attendez, la douleur prend fin » et « Aimez-vous. Quelqu’un doit le faire ».

L’ordonnance précise que si les graffitis ne sont pas enlevés dans un délai de trois semaines, la ville effectuera les travaux et ajoutera les coûts à la facture de taxe foncière. Bonner a déclaré qu’elle attendait des estimations de coûts, mais qu’elle ne s’attendait pas à ce que l’élimination des graffitis soit bon marché.

Le maire exhorte la ville à ne pas appliquer la loi

Karl Andrus, un responsable du Hamilton Community Benefits Network, a déclaré que cette ordonnance est un exemple de politique et de processus municipaux qui « entravent le bon travail » et se demande pourquoi l’agent chargé des règlements n’a pas d’abord émis un avertissement ou parlé au Hub. d’abord.

« Peut-être que le système devrait être un peu plus flexible lorsqu’il s’agit d’agences de services sociaux confrontées à des contraintes budgétaires », a déclaré Andrus. « J’espère sincèrement que la ville travaillera en collaboration avec The Hub. »

Les graffitis du côté sud du Hub sont là depuis des années et n’ont jamais posé de problème, explique Bonner. (Samantha Beattie/CBC)

La maire Andrea Horwath a déclaré dans un communiqué qu’elle espérait que l’ordre était une erreur et que son application ne serait pas poursuivie.

« Nous devons prendre des mesures pour lutter contre les graffitis, mais pas aux dépens d’une organisation à but non lucratif qui travaille dur », a déclaré Horwath. « Je m’efforce de m’assurer que nos agents chargés des règlements municipaux travaillent efficacement pour résoudre l’arriéré de problèmes auxquels sont confrontés les résidents de Hamilton et déploient leurs ressources pour donner la priorité aux impacts les plus positifs pour notre ville.

La ville a récemment annoncé qu’elle intensifierait le nettoyage du centre-ville, notamment en supprimant davantage de graffitis.

L’argent serait autrement utilisé pour les repas

Le Hub a ouvert ses portes pendant la pandémie de COVID-19 et fournit aux personnes sans abri de la nourriture, des boissons, des toilettes, des produits d’hygiène, des fournitures et des vêtements pour la réduction des méfaits et les met en contact avec d’autres prestataires de services sociaux.

Il repose principalement sur des dons privés, bien que certains programmes soient financés par des subventions de la Fondation Trillium de l’Ontario, a déclaré Bonner. La ville a fourni environ 125 000 $ l’hiver dernier pour prolonger les heures d’ouverture du centre de réchauffement nocturne du Hub, mais cette somme n’a pas été renouvelée.

« Chaque dollar dépensé ici signifie que quelqu’un ne reçoit ni repas ni brosse à dents aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « C’est tout simplement ridicule de devoir retirer de l’argent de nos donateurs pour m’inquiéter des graffitis. »

Debout à l’extérieur du Hub, Bonner a déclaré qu’il y avait un certain nombre d’autres problèmes d’entretien des propriétés bien visibles que la ville n’avait pas résolus. La bande réfléchissante sous le panneau d’arrêt à l’angle des rues Vine et Park est vandalisée et ce depuis des années, a-t-elle déclaré.

Bonner dit qu’elle ne comprend pas pourquoi The Hub a reçu l’ordre de nettoyer les graffitis alors que de l’autre côté de la rue, l’herbe et les mauvaises herbes ne sont pas coupées et que la bande réfléchissante d’un panneau d’arrêt a été vandalisée pendant des années. (Samantha Beattie/CBC)

Il y a aussi des herbes hautes et de l’herbe de l’autre côté de la rue, où son équipe répond régulièrement à d’éventuelles surdoses. Elle a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle avait demandé à un agent des règlements de tailler la végétation, car elle cache des aiguilles, du verre ou des excréments qui présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et des clients, mais elle attend toujours.

Dans une autre rue, un canapé sur un balcon sans balustrade est également là depuis longtemps, dit-elle. Le règlement de la ville stipule que les balcons « doivent être exempts de meubles ou d’appareils électroménagers ».

Bonner a déclaré qu’elle ne cherchait pas à dénigrer la ville et reconnaît qu’elle faisait « beaucoup de travail dur » avec le protocole de campement et les mesures pour aider les locataires, mais elle espère plus de compréhension.

« Tout ce que j’essaie de faire, c’est de rendre la vie un peu plus facile chaque jour pour certains de nos sans-logement », a-t-elle déclaré.