Le centre d’accueil ESS de Vernon ferme ses portes alors que le nombre d’évacués diminue

Le centre d’accueil des services de soutien d’urgence (ESS) de Vernon ferme à 14 heures aujourd’hui, le 31 août.

Le centre d’accueil de l’aréna Kal Tire Place a été ouvert le 17 août pour aider les évacués du centre de l’Okanagan et de Shuswap qui ont été déplacés par les incendies de forêt.

Bien que certains ordres d’évacuation demeurent en vigueur dans les communautés voisines, le nombre d’évacués demandant de l’aide au centre d’accueil a diminué de manière significative, a indiqué la Ville de Vernon.

Les résidents peuvent contacter leur municipalité, leur district régional ou le bureau de leur Première Nation s’ils ont besoin d’aide supplémentaire ou s’ils ont des questions concernant l’état des ordres et alertes d’évacuation, les plans de réentrée ou les efforts de rétablissement de la communauté.

Depuis le 17 août, le programme ESS de Vernon a aidé plus de 2 400 personnes évacuées, principalement de West Kelowna, Kelowna, Lake Country et d’autres régions voisines.

C’est un peu moins que les 3 000 évacués que le centre d’accueil a aidés pendant six semaines lors de l’incendie de forêt de White Rock Lake en 2021.

« Cette réponse exceptionnelle est possible grâce en grande partie aux efforts d’une équipe de bénévoles très dévoués », a déclaré la ville.

« La Ville souhaite remercier tous les bénévoles, membres du personnel, fournisseurs de services locaux et organismes communautaires qui ont contribué à rendre possible le fonctionnement du centre d’accueil et qui ont fourni un service attentionné et compatissant à ceux qui ont fait face à des circonstances incroyablement difficiles.

Une bannière de remerciement fournie par Wayside est maintenant présente à Kal Tire Place. C’est là que les gens peuvent exprimer leur appréciation envers les secouristes et les bénévoles de l’ESS.

Brendan Shykora

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Évacuation en cas d’incendieVernonwildfire