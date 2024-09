Le centre d’accueil des visiteurs de l’UAD « préserve la culture collective » d’un village chinois

Des fragments de murs en terre ont été incorporés à l’extérieur en béton de Villagers’ Home, un centre d’accueil des visiteurs de la province du Zhejiang, par l’Institut de conception et de recherche architecturale de l’Université du Zhejiang.

Situé dans le village de Wanghu, sur le site de plusieurs bâtiments en terre autrefois utilisés pour la culture de champignons, le projet fait partie d’une initiative visant à encourager la renaissance de la région tant pour les résidents que pour les touristes.

Institut de recherche et de conception architecturale de l’Université du Zhejiang (UAD) cherchait à créer une structure qui mettrait en valeur l’histoire agricole du village à côté d’un salon de thé et d’un espace événementiel.

« Le projet vise à répondre à une question sur la situation actuelle », explique le studio. « Comment l’architecture doit-elle répondre à l’environnement naturel et aux vestiges historiques d’un village ? »

« Actuellement, les espaces d’activités publiques dans le village sont généralement rares et incapables de répondre aux besoins de préservation de la culture collective et de la culture matérielle des villageois », a ajouté l’UAD.

« L’espace fonctionnel est à l’origine d’un nouveau style de vie, passant d’un espace productif à un lieu public social. Il représente également une reconstruction de la relation entre l’architecture et la communauté. »

Situées sur l’empreinte des anciennes maisons en terre, les formes en béton apparent à pignon du centre d’accueil des visiteurs ont été conçues comme une réinterprétation moderne des maisons folkloriques traditionnelles en bois de la région.

Les nouveaux bâtiments en béton sont positionnés derrière les fragments restants du mur de boue pour donner l’impression qu’ils « poussent » à partir d’eux, les ouvertures d’origine encadrant les vues des espaces derrière.

« Le nouveau bâtiment et les anciens murs se complètent, créant une interaction harmonieuse entre visibilité et invisibilité », a déclaré le studio.

« Certains vestiges des anciens murs laissent entrevoir des aperçus du passé, tandis que les nouveaux murs créent un arrière-plan abstrait et vide, mettant en évidence les traces du temps sur les anciens murs. »

Les « nuances changeantes » de la terre battue définissent la construction communautaire thaïlandaise par Suphasidh Architects

À l’intérieur de la Maison des Villageois, le salon de thé et la salle de réception donnent sur une cour centrale à travers des vitrages sur toute la hauteur et sur le village environnant à travers des ouvertures carrées plus petites qui reflètent celles des sections de murs historiques.

Cette cour est encadrée de couloirs vitrés qui relient les deux ailes du centre, rappelant les maisons à cour traditionnelles.

À l’est, la salle d’activités présente une fenêtre pleine hauteur logée dans une forme inclinée qui dépasse du toit, encadrant des vues sur une zone boisée adjacente.

UAD est un cabinet d’architecture créé en 1953 au sein de l’Université du Zhejiang.

Parmi les autres projets récents du studio, citons un centre sportif pour l’université de Shaoxing, surmonté d’une piste de course et d’un terrain de sport surélevés sur de grandes voûtes en béton.

La photographie est de Zhao Qiang, sauf indication contraire.