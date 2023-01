Le centre d’accueil déménage du côté nord d’Ottawa – Shaw Local

5 Star Floor and More Ottawa a récemment ouvert ses portes du côté nord d’Ottawa au 4103 Holiday Lane.

Le magasin, anciennement connu sous le nom de Floor to Ceiling, a fermé son emplacement au 1230 Columbus St. après avoir été endommagé par une tornade en 2020.

Le magasin offre les mêmes produits et services, y compris les revêtements de sol, le remplacement et le traitement des fenêtres, les armoires, les comptoirs, les éviers, les douches et l’installation.

Dave Bradley, propriétaire depuis 27 ans, a déclaré que son partenaire commercial Gary Couch avait pris sa retraite et que l’entreprise avait un nouveau partenaire, Hernando Amado. L’entreprise a ouvert ses portes à Ottawa en 1978 sous le nom de Plywood Minnesota, puis était Flooring to Ceiling. Bradley a dit que c’était un nouveau nom, mais les mêmes visages avec près de 100 ans d’expérience combinée.

Les heures d’ouverture sont de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et de 9 h à 15 h le samedi et le numéro de téléphone est le 815-434-3165.

