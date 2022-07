Le centre culturel « emblématique » Hemmens à Elgin se rapproche d’un ajout de 6 millions de dollars – Shaw Local

Le centre culturel Hemmens, âgé de plus de 50 ans, à Elgin est un pas de plus vers un lifting de 6 millions de dollars qui, selon les responsables, assurera son avenir pour les «décennies à venir».

Les membres du conseil municipal d’Elgin ont donné cette semaine leur approbation préliminaire pour un contrat d’architecture et d’ingénierie avec Cordogan Clark & ​​Associates pour superviser la conception finale, l’appel d’offres et la construction d’un ajout de près de 11 000 pieds carrés sur le côté nord du bâtiment.

“Cela continuera à faire des Hemmens un lieu attrayant pour la communauté et la région pour les décennies à venir”, a déclaré l’assistante de la directrice municipale Amanda Harris. « Et cela renforcera davantage la réputation naissante d’Elgin en tant que ville des arts.

Le conseil municipal d’Elgin a donné son approbation préliminaire pour un contrat d’architecture et d’ingénierie pour superviser un ajout de près de 11 000 pieds carrés au centre culturel Hemmens. (Brian Colline)

La rénovation proposée comprendrait un ajout en angle avec un balcon. Il serait conçu dans un style d’acier et de verre qui complète le reste du bâtiment.

Le balcon permettrait un dépôt couvert des clients en dessous et une nouvelle zone de réception intérieure/extérieure et un espace de rassemblement au-dessus. Des salles de bains tant attendues seraient ajoutées au premier étage et une nouvelle billetterie permettrait aux clients d’accéder de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment.

Le centre culturel Hemmens pourrait faire peau neuve si un ajout et une rénovation de 6 millions de dollars sont approuvés. La réception et la billetterie auraient un accès intérieur et extérieur. (Ville d’Elgin)

Le projet ajouterait également plus d’espace de bureau et de stockage, réparerait des parties du bâtiment et résoudrait les problèmes de fuite d’eau.

Aucun changement majeur n’est prévu pour le théâtre ou la scène, bien qu’un nouveau quai de chargement permettrait aux camions de reculer jusqu’à la scène.

“Cela a été long à venir”, a déclaré le membre du conseil Tish Powell. “Je pense que c’est un énorme atout pour la communauté, et j’attends avec impatience les changements qui sont proposés.”

Le bâtiment a été construit dans les années 1960 dans le cadre du développement du Civic Center Plaza. Initialement appelé Hemmens Community Building, le nom honore Elginite et héritière Hattie Pease Hemmens, dont le don de 1,25 million de dollars a contribué à la création de la place. L’ensemble du projet de la place avec l’acquisition du terrain et la construction de six bâtiments a coûté environ 12 millions de dollars.

La construction du bâtiment Hemmens de style Mies van der Rohe a été achevée en 1969 et a été conçue par le cabinet d’architectes Skidmore, Owings and Merrill, célèbre pour ses conceptions de la tour Sears, du centre John Hancock et du Burj Khalifa à Dubaï.

La rénovation a été conçue par Allen + Pepa Architects. Eric Pepa a qualifié la conception originale d'”emblématique” et a déclaré que l’entreprise ne souhaitait pas modifier l’aspect général du bâtiment.

“Nous voulions travailler avec cela et lui donner un aspect nouveau et moderne, mais sans nuire au bâtiment d’origine”, a déclaré Pepa. “C’est une boîte à bijoux en verre.”

Le Hemmens a fait l’objet de nombreuses études et préoccupations au fil des ans, à commencer par une étude de faisabilité en 1999. Les membres du conseil en 2007 ont débattu de la question de savoir si la ville devait rénover le bâtiment ou envisager de le reconstruire. D’autres ont fait valoir au fil des ans que l’auditorium de 1 200 places était trop grand pour les artistes locaux mais trop petit pour les talents nationaux.

En 2015, un groupe de travail créé par la ville a publié un rapport de 42 pages jugeant le bâtiment structurellement solide mais “ayant sérieusement besoin d’une mise à jour et d’améliorations majeures pour prolonger sa durée de vie utile”.

Bon nombre de ces recommandations ont trouvé leur place dans l’ajout prévu.

En ce qui concerne la taille, Harris a déclaré que le lieu a trouvé sa place avec l’Orchestre symphonique d’Elgin en tant que locataire principal. Le lieu est réservé environ 90% de l’année.

Il n’y a pas vraiment de désir à ce stade d’ajouter plus de sièges car il a vraiment trouvé son public », a déclaré Harris.

Le conseil aura un vote final sur le contrat de 471 878 $ lors de sa prochaine réunion. Si la construction est approuvée, le projet d’environ 6,2 millions de dollars serait financé par les revenus du district TIF central de la ville, où l’argent de la taxe foncière allant aux gouvernements locaux est gelé à un certain moment et les taxes au-dessus de celles-ci sont affectées au développement.

Le calendrier proposé prévoit une conception finale à terminer d’ici décembre. Les appels d’offres et les négociations devraient avoir lieu en janvier, la construction commençant en février.

Harris a déclaré que l’espoir était d’achever la construction d’ici septembre 2023.

« Le bâtiment est une icône culturelle ici à Elgin », a déclaré Harris. « Je suis tellement excité par ce projet. Cela va rendre le bâtiment neuf.

https://www.dailyherald.com/news/20220729/iconic-hemmens-in-elgin-one-step-closer-to-6m-addition