Le centre culturel du musée et de la bibliothèque Geomdan en Corée se déploie comme un ruban vert

Le complexe culturel Geomdan unit la nature et le design urbain

ArchiAtelier et le Studio Akkerhuis collaborent au complexe culturel Musée-Bibliothèque de Geomdan intégrant des paysages naturels, un design urbain et des éléments historiques de Geomdan, Corée du Sud. Positionné comme un point de repère « vert », le complexe s’aligne sur les aspirations de la ville de devenir un pôle culturel et de design dans la zone métropolitaine du nord-ouest, au service de l’industrie, du monde universitaire et de la recherche.

Allant au-delà des fonctions muséales conventionnelles, l’installation répond à un triple objectif : en tant que plate-forme logistique régionale pour 65 bibliothèques publiques de la ville métropolitaine d’Incheon, centre local de préservation, de recherche et d’exposition des biens culturels de la nouvelle ville de Geomdan, et monument symbolique mêlant nature et culture de l’engagement du public. Le complexe, abritant un bibliothèque, muséeet centre éducatif, donne la priorité à l’efficacité structurelle, énergétique et logistique tout en conservant des identités opérationnelles distinctes.

toutes les images sont une gracieuseté d’ArchiWorkshop et Studio Akkerhuis

Le complexe culturel musée-bibliothèque agit comme un « pont vivant »

La proposition du complexe culturel musée-bibliothèque Geomdan, conceptualisée comme un « pont vivant », relie de manière complexe les éco-ponts à un toit vert, contribuant à l’écosystème et reliant théoriquement les montagnes environnantes. Les niveaux inférieurs reflètent un hameau historique, créant un pôle culturel et éducatif avec divers espaces fonctionnels. Le rez-de-chaussée relie les éléments historiques aux paysages urbains et naturels, avec un espace d’exposition en plein air sous l’éco-pont qui relie le parc et la ville.

Agissant comme un tissu urbain, le complexe constitue un espace public dynamique harmonisant la ville et le parc. Le musée et la bibliothèque se déploient en couches, avec des noyaux interconnectés du sous-sol au troisième étage. Le rez-de-chaussée, servant de centre communautaire, comprend des installations publiques et une place principale animée pour les événements et les rassemblements sociaux. La conception par ArchiAtelier et Studio Akkerhuis vise à guider les visiteurs dans un voyage « muséographique » de la rue à une promenade sereine au bord du lac, en favorisant une expérience culturelle invitante et participative dans la bibliothèque et le musée.



