Le Centre convoque un émissaire du Canada au sujet du plan de ralliement des partisans du Khalistan pour le 8 juillet

Le gouvernement indien a convoqué lundi le haut-commissaire canadien Cameron MacKayove pour un rassemblement prévu par les partisans du Khalistan à Toronto le 8 juillet.

Un « rassemblement pour la liberté » a été convoqué au Canada par des militants pro-Khalistan. Les affiches du « rassemblement pour la liberté » portent des menaces contre l’envoyé de l’Inde à Ottawa et le consul général à Toronto.

Le Canada a réaffirmé son engagement envers la sécurité des diplomates indiens dans le pays à la suite de la distribution des affiches. Le gouvernement canadien a qualifié les affiches d' »inacceptables » et s’est engagé à prendre des mesures pour protéger les diplomates indiens.

« Le Canada prend très au sérieux ses obligations en vertu des Conventions de Vienne concernant la sécurité des diplomates », a déclaré aujourd’hui la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

« Le Canada reste en contact étroit avec les responsables indiens à la lumière de certains documents promotionnels circulant en ligne concernant une manifestation prévue le 8 juillet, qui sont inacceptables. »

La convocation de l’envoyé canadien intervient juste un jour après que le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a déclaré que l’idéologie «radicale et extrémiste» du Khalistan n’est pas bonne pour l’Inde ou ses pays partenaires comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie.

« Nous avons demandé à nos pays partenaires comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, où se déroulent parfois des activités khalistanaises, de ne pas donner d’espace aux khalistanais. Parce que leur pensée radicale et extrémiste (khalistanaise) n’est bonne ni pour nous, ni pour eux, ni pour nos relations. » M. Jaishankar a déclaré cité par PTI.

Dimanche, le consulat indien à San Francisco aurait été vandalisé dimanche par des séparatistes khalistanais, suscitant une vive condamnation du département d’État américain.

Le vandalisme et la tentative d’incendie criminel étaient des représailles à la mort de Hardeep Singh Nijjar, un terroriste désigné qui dirigeait les tenues pro-Khalistan Khalistan Tiger Force et la branche canadienne de Sikhs For Justice (SFJ) et a été abattu au Canada le mois dernier.