Le centre communautaire All Hands propose des cours de technologie pour les personnes âgées

WICHITA FALLS (KFDX/KJTL) — Le centre communautaire culturel All Hands lance cette semaine son programme « Senior Planet ».

Il s’agit d’un cours gratuit de cinq semaines que les personnes âgées de 50 ans et plus peuvent venir au centre et apprécier.





Les participants apprendront auprès d’un instructeur comment naviguer dans les technologies telles que les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs.

Les organisateurs ont déclaré que c’était leur façon de répondre aux besoins de cette tranche d’âge et de s’assurer qu’ils étaient au courant de cette ère numérique dans laquelle nous vivons actuellement.

« C’est fantastique de pouvoir voir comment une personne qui pensait ne rien pouvoir faire avec un ordinateur, apprend à utiliser une souris, apprend à effectuer des recherches sur le Web et toutes sortes de choses », a déclaré le vice-président d’All Hands, JW Harris. « C’est important parce que bien souvent, maintenant, lorsque vous faites des choses, vous devez accéder au site Web, vous devez envoyer un e-mail à une entreprise, vous devez faire ceci et cela. Nous voulons donc enseigner quelques-unes des choses de base, comment se protéger si vous souhaitez effectuer des opérations bancaires en ligne et différentes choses de ce genre, c’est donc très, très important.

Les cours ont lieu les lundis et mercredis de 10h30 à midi. Si vous êtes intéressé, tout ce que vous avez à faire est d’appeler le centre au (940) 766-0259 et ils vous placeront dans la classe.