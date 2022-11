Le centre commercial Lulu d’UP établit un record du monde Guinness pour l’organisation du plus grand relais d’éclairage de lampe

Des centaines de clients et d’employés du centre commercial Lulu de Lucknow ont fait partie d’un record du monde Guinness le 1er novembre. Un groupe de 350 personnes a participé à l’éclairage des diyas dans un relais au centre commercial. L’exploit leur a valu le record du monde Guinness pour la plupart des personnes allumant des lampes à huile dans un relais. L’activité a été menée dans le cadre des célébrations « Lulu Wali Diwali » du centre commercial. Ensemble, les participants et l’administration ont permis d’allumer 100 diyas de plus par rapport au précédent record. Ils ont réalisé cet exploit en seulement 39 minutes.

Le moment record a vu la participation de magasins de détail, de clients et d’employés du centre commercial de la capitale de l’Uttar Pradesh. Dans les vidéos de l’événement publiées par le Times of India, on peut voir des gens vêtus de chemises marron et jaunes et assis dans une immense formation de diya dans l’atrium ou la cour du centre commercial. On peut aussi voir des gens allumer les diyas entre leurs mains à l’aide de la flamme de la lampe en terre de leur voisin.

Le centre commercial Lulu de Lucknow a atteint le record du monde Guinness pour l’organisation du plus grand relais d’éclairage à la lampe 350 lampes ont été allumées en 39 minutes pour atteindre le record Les commerces de détail, les clients et les employés du centre commercial ont participé à l’événement#Toutes nos félicitations #Lulumall #Lucknow ✌️ pic.twitter.com/YiKzi9bSgU – Ajay rajvansh (@Ajayrajvansh4) 3 novembre 2022

La vérification du record a été faite à l’aide de chronomètres par l’équipe organisatrice de l’événement ainsi que par l’arbitre Guinness World Records qui était présent sur place. Le fonctionnaire a accordé à l’administration du centre commercial un certificat officiel pour marquer l’atteinte de ce record.

Le 1er novembre, Jaykumar Gangadhar, directeur régional du centre commercial Lulu India, a déclaré : « Auparavant, le record du monde était d’allumer 250 lampes, mais aujourd’hui, nous avons allumé 350 lampes en 39 minutes.

La chaîne de centres commerciaux Lulu appartient au groupe LuLu, un conglomérat très diversifié. Le groupe est présent dans des endroits stratégiques du monde entier. Le groupe a son siège à Abu Dhabi. Ses activités vont de l’exploitation d’hypermarchés au développement de centres commerciaux, en passant par la fabrication et le négoce de biens et l’immobilier.

Plus tôt le mois dernier, le ministère du Tourisme de l’Uttar Pradesh a exposé 1 576 955 lampes à huile éblouissantes à Ayodhya, battant son propre record du monde Guinness pour la plus grande exposition de diyas au monde.

