«Nous essayons de mettre en œuvre le protocole existant au niveau le plus strict possible: utilisation d’un masque facial, régulation du nombre de personnes dans un événement, utilisation d’un désinfectant pour les mains, et maintenant des tests», a déclaré Suresh Kakani, un haut responsable municipal de Mumbai. Le New York Times.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy