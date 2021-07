Le centre commercial de Caroline du Nord fermé alors que les flics affluent sur les lieux

Un centre commercial de Caroline du NORD a été placé en lock-out à la suite de rapports faisant état d’un tireur actif.

La police s’est précipitée vers le centre commercial Palladium à High Point vers 22 h 45 dimanche soir à la suite d’informations faisant état de coups de feu.

L’EMS du comté de Guilford a écrit dans un article sur Facebook que l’EMS et les forces de l’ordre répondaient à un « incident en évolution » autour du Palladium.

Une mise à jour de 23 heures a indiqué que l’incident avait été « stabilisé ».

Un porte-parole du service de police a déclaré à WFMY que deux véhicules avaient été touchés par des coups de feu sur le parking du centre commercial.

Les autorités n’ont fourni aucune information concernant les suspects à l’époque.

On ne sait pas non plus si quelqu’un a été blessé.

La police a demandé au public d’éviter le secteur.

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.