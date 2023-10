Le centre commercial Commack ajoute une chaîne de meubles régionale

Écoutez cet article Écoutez cet article

La chaîne de meubles régionale Raymour & Flanigan est le plus récent locataire du vaste centre commercial Commack South de 55 acres.

Raymour & Flanigan ouvrira un magasin d’usine de meubles et de matelas de 27 500 pieds carrés dans un immeuble rénové de trois locataires du complexe commercial. Le nouveau magasin, qui devrait ouvrir ses portes fin novembre, remplace Joann Fabric & Crafts et les bureaux occupés par le propriétaire du centre commercial, Cosentino Companies.

Le nouveau magasin de meubles rejoint les locataires existants Guitar Center et Five Below dans le bâtiment de 54 000 pieds carrés qui est en cours de modernisation avec une nouvelle façade.

Le mois dernier, une nouvelle station-service Costco a ouvert ses portes sur 2 acres de la propriété du centre Commack South. L’espace loué au sol était autrefois occupé par un bâtiment de 7 200 pieds carrés qui abritait l’Ara Greek Kitchen & Bar.

« Nous sommes heureux d’ajouter Raymour & Flanigan et Costco Gas comme nouveaux locataires de notre centre commercial dynamique », a déclaré Peter Cosentino, associé directeur de Cosentino Companies. «Ces ajouts offrent des expériences et une valeur nouvelles et passionnantes à nos acheteurs fidèles.»

Jeremy Isaacs de RIPCO Real Estate a représenté Raymour & Flanigan, ainsi que le propriétaire, dans le cadre de la transaction de location du magasin de meubles. Steve Gillman du Shopping Center Group représentait Costco Wholesale, tandis que le propriétaire Cosentino Companies était auto-représenté dans la transaction de location foncière de la station-service.