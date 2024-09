Le centre canin rouvre après avoir traité du parvovirus

Un centre de sauvetage d’animaux a rouvert ses portes après avoir été temporairement fermé en raison d’une épidémie d’un virus canin potentiellement mortel.

Dogs Trust Kenilworth a été contraint de fermer ses portes le 10 septembre en raison d’un cas confirmé de parvovirus.

Le parvovirus est une maladie très contagieuse qui provoque des diarrhées et des vomissements.

Le sauvetage a rouvert ses portes aux visiteurs samedi et recherche désormais de toute urgence de nouveaux propriétaires pour les chiens qui ont passé beaucoup plus de temps que prévu sous la garde de l’association.

Dogs Trust a déclaré que la fermeture rapide du sauvetage garantissait qu’aucun autre chien n’était mis en danger.

L’association caritative a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes heureux d’annoncer qu’aucun de nos chiens ne présente de symptômes et ne se porte bien.

« Grâce à la générosité des supporters et de la communauté locale, nous avons pu offrir un moment spécial supplémentaire à nos chiens pendant la fermeture du centre avec des jouets d’enrichissement spéciaux et encore plus de friandises. Nous ne pouvons pas vous remercier assez. »

Alison Creaton, directrice adjointe de Dogs Trust Kenilworth, a ajouté : « Nous souhaitons remercier nos supporters pour leur soutien continu et leur patience au cours des dernières semaines.

« Nous sommes également extrêmement reconnaissants envers tout notre personnel qui a travaillé sans relâche au cours des deux dernières semaines pour s’occuper des chiens dont nous avons la garde dans des circonstances difficiles. »

Nettoyage amélioré

Le centre, qui a fermé ses portes il y a trois semaines, est désormais « revenu à la normale » grâce aux mesures prises pour contenir le virus, telles que la limitation des contacts avec les membres du personnel, les soins infirmiers barrières et le maintien des chiens divertis tout en les isolant pendant le nettoyage du centre.

L’association caritative a déclaré qu’elle continuait à pratiquer un nettoyage amélioré autour du centre et a demandé aux visiteurs de s’assurer que leurs chiens sont complètement vaccinés avant de les visiter.

Peter est un autre chien de la succursale de Kenilworth, qui a lancé un appel urgent de relogement après avoir dû fermer temporairement. [Dogs Trust]

Cependant, l’association caritative a maintenant lancé un appel urgent au relogement après avoir été incapable de reloger aucun chien pendant la fermeture du sauvetage.

Certains des chiens attendent leur foyer permanent, notamment Teddy, un lurcher, et Peter, qui est un croisement.

Mme Creaton a déclaré : « Nous aimerions que tous ceux qui souhaitent accueillir un chien dans leur vie viennent nous rendre visite au centre, rencontrent nos chiens et les aident tous à trouver un endroit heureux dans une nouvelle maison à temps pour Noël. »

Le centre est ouvert les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches de 12h00 BST à 16h00 BST, sans rendez-vous.

Suivez BBC Coventry et Warwickshire sur Sons de la BBC, Facebook, X et Instagram.

En savoir plus sur cette histoire

Liens Internet connexes