Le Centre canadien des ouragans déclare que l’ouragan Fiona sera un “événement historique et extrême”

Le Centre canadien des ouragans indique que l’ouragan Fiona touchera terre dans l’est de la Nouvelle-Écosse sous la forme d’une puissante tempête post-tropicale tôt samedi.

Lors d’un briefing vendredi après-midi, Bob Robichaud, un météorologue de préparation aux avertissements du centre, a averti les gens de ne pas se concentrer sur la trajectoire de l’ouragan puisque ses effets se feront sentir dans une partie de l’est du Canada.

Environnement Canada indique que cela comprend une grande partie de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du sud-est du Nouveau-Brunswick, de l’ouest et du sud-ouest de Terre-Neuve et de certaines parties du Québec bordant le golfe du Saint-Laurent.

La puissante tempête qui a ravagé Porto Rico et la République dominicaine apportera des vents violents, de fortes pluies et une importante onde de tempête dans la région.

“C’est toujours un ouragan majeur et il n’est qu’à 900 kilomètres de nous [south of Halifax] et ça grossit », a déclaré Robichaud.

Il a averti qu’il est difficile pour une tempête comme celle-ci de “se calmer” car elle touche terre.

REGARDER | Les météorologues de CBC fournissent une mise à jour vendredi après-midi sur Fiona

Les météorologues du Canada atlantique fournissent une mise à jour vendredi sur Fiona Partout au Canada atlantique, les avertissements se poursuivent à l’approche de l’ouragan Fiona. Fiona devrait toucher terre vendredi soir ou tôt samedi matin, entraînant des vents destructeurs, des pluies torrentielles et une onde de tempête potentiellement dangereuse.

Robichaud a déclaré que des précipitations de 100 millimètres à 150 millimètres sont attendues en Nouvelle-Écosse, avec des quantités localisées qui pourraient être plus importantes.

Il a déclaré que la vitesse du vent ne diminuera pas de manière significative avant samedi après-midi et dans la soirée.

REGARDER | Vidéo de l’intérieur de l’ouragan Fiona prise par un véhicule de surface sans équipage

Vidéo de l’intérieur de l’ouragan de catégorie 4 Fiona Des images prises par un véhicule de surface sans équipage (USV) dans l’océan Atlantique montrent l’intérieur de l’ouragan de catégorie 4 Fiona.

“Événement historique et extrême”

Robichaud a déclaré que Fiona est plus grosse que l’ouragan Juan, la tempête de 2003 qui a frappé la Nouvelle-Écosse. Il est de taille similaire à l’ouragan Dorian, qui a frappé la Nouvelle-Écosse en 2019, mais il est plus fort.

“Ce sera certainement un événement historique et extrême pour le Canada atlantique”, a déclaré Robichaud.

Il a dit que les deux plus grands risques que la tempête présente pour l’Île-du-Prince-Édouard sont des vents forts, qui pourraient dépasser 140 km/h, et une grande onde de tempête.

Robichaud a déclaré que le plus grand potentiel d’inondations côtières se produirait samedi matin sur la côte nord de la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et l’est du Nouveau-Brunswick.