Le Centre Aquatique et Sportif de Gerland / 4_32 architecte

Description textuelle fournie par les architectes. La piscine de Gerland, construite en 1932 par l’architecte Tony Garnier, Grand Prix de Rome en 1899, et classée Monument Historique, vient de bénéficier d’une rénovation complète et spectaculaire. Située au sein du complexe du Matmut Stadium de Gerland à Lyon, la piscine aquatique et sportive de Gerland réinvente le « Quartier des athlètes », initié mais laissé inachevé par Tony Garnier. Ce projet propose désormais un complexe sportif ouvert au public, aux scolaires et à l’équipe professionnelle de rugby du Lyon Olympique Universitaire (LOU Rugby). Le projet comprend un centre d’entraînement, des bureaux pour le LOU Rugby et un centre de bien-être et de remise en forme aquatique, le tout repensé pour répondre aux attentes actuelles.

Plan du rez-de-chaussée

L’ensemble du site repose sur les fondamentaux imaginés en 1913, notamment la mise en scène de l’entrée monumentale du stade de Gerland, dite « allée des Lions ». Le projet s’attache à valoriser cette entrée ainsi que le bassin, les gradins et le plongeoir existants. Pour réaliser ce projet de valorisation, trois volumes principaux sont reliés par des blocs intermédiaires, ce qui donne lieu à des hauteurs gradinées. Le volume le plus haut sert d’écrin au bassin et au plongeoir historique, aujourd’hui transformé en objet sculptural. Les deux volumes inférieurs encadrent les gradins restaurés. Les nouveaux bâtiments, entourant l’espace aquatique extérieur délimité par les gradins, créent l’écrin idéal pour le bassin existant. Leur conception tire parti de la trame de 7,50 m appliquée par Tony Garnier à tous les projets du site. Cette trame est doublée et décalée pour éviter les fondations en béton écrasé de l’ancien « quartier des athlètes », conservées comme vestiges du XXe siècle. Le projet vise à restituer une présentation à la hauteur de la valeur patrimoniale du bassin. Le plan de réaménagement comprend la restauration des gradins, des fondations et des plateformes de plongeon existantes.

Sections

L’utilisation du béton fait référence à Tony Garnier, pionnier dans son application. L’architecture du projet adhère au principe des portiques en béton, dessinant une trame régulière sur les deux façades principales. Ces portiques servent de support aux poutres allongées, permettant une flexibilité et une adaptabilité à des usages variés tels que des bureaux, des espaces sportifs et une piscine. Ils offrent une uniformité visible au premier plan, tandis qu’à l’arrière-plan, la profondeur des portiques varie entre 40 cm et 1 m, permettant des usages divers : une façade en mur-rideau adaptable aux usages et aux orientations, des brise-soleil côté sud et des loggias au nord créent une séparation visuelle entre les bureaux et les baigneurs. Au sud de la piscine extérieure se trouve un bâtiment qui abrite le siège du LOU Rugby. Son architecture audacieuse s’inscrit harmonieusement dans l’histoire du site ainsi que du point de vue urbain et architectural. Des portiques monumentaux en béton apparent définissent l’entrée du stade sur l’Allée des Lions, qui fait référence au style néoclassique du projet original de Tony Garnier.

Le bâtiment Ouest, situé au niveau 0, abrite un espace natation d’apprentissage. Celui-ci comprend un bassin de 25 mètres avec quatre couloirs et vestiaires. Le hall s’ouvre sur le bassin extérieur, les plages environnantes et les gradins. Le bassin nordique de 45 mètres et six couloirs est construit dans l’enceinte de celui conçu par Tony Garnier, dont la trace physique est encore perceptible. Il comprend un espace natation et un espace bien-être aquatique. La profondeur d’origine de 5,40 m a été réduite à 1,80 m pour éviter une consommation excessive d’eau, d’énergie et de produits chlorés. Le plongeoir de 10 mètres, aujourd’hui hors d’usage, a été désaffecté et transformé en sculpture. Le niveau 1 abrite un espace bien-être et remise en forme ouvert au public. Un sous-sol technique partiel englobe le bassin. Le bâtiment Est est dédié au sport professionnel. Au niveau 0 se trouvent des espaces d’entraînement, une piste de course, un terrain synthétique indoor et des salles de kinésithérapie ; au niveau 1 : des espaces détente, des salles de visionnage vidéo et des bureaux. Son architecture est identique à celle du bâtiment Ouest.

La métamorphose du Centre Aquatique et Sportif de Gerland présente une composition architecturale unifiée qui s’intègre parfaitement dans son contexte, tout en abritant de multiples programmes imbriqués. Le projet rend hommage au bâtiment : son architecture en portique, son béton apparent, ses toits terrasses et la sobriété de l’ornementation des façades contribuent à la cohérence formelle, architecturale, constructive et d’usage avec l’ensemble des bâtiments existants déjà construits sur le site par Tony Garnier.