Le centre approuve le projet de loi visant à remplacer l’ordonnance de Delhi pour le contrôle des agents

Le cabinet central a approuvé aujourd’hui un projet de loi visant à remplacer l’ordonnance permettant au centre de retirer au gouvernement de Delhi le contrôle sur l’affectation des officiers, ont indiqué des sources. Le projet de loi sera bientôt présenté au parlement, ont-ils déclaré.

L’ordonnance était devenue l’un des derniers points chauds entre le BJP et le gouvernement Arvind Kejriwal à Delhi. La dispense AAP, soutenue par le Congrès et d’autres partis d’opposition, l’a contestée devant la Cour suprême.

Une ordonnance est prise par le gouvernement lorsque le parlement n’est pas en session, mais elle doit être approuvée par la législature dans les six semaines suivant sa réassemblée.

La session de la mousson est actuellement en cours au Parlement, mais on ne sait pas quand le gouvernement prévoit de présenter le projet de loi.

L’ordonnance vise à mettre en place une autorité de la fonction publique de la capitale nationale pour le transfert des officiers du groupe A du cadre des services de Delhi, Andaman et Nicobar, Lakshadweep, Daman et Diu et Dadra et Nagar Haveli (DANICS). Cela donnerait également à l’organisme le pouvoir d’engager des actions disciplinaires à leur encontre.

L’AAP affirme que l’ordonnance a défié la Cour suprême qui avait statué en faveur du gouvernement de l’État.

Réglant l’affaire du pouvoir le 11 mai, la Cour suprême avait déclaré que le gouvernement de Delhi devait contrôler les services et que le lieutenant-gouverneur était lié par sa décision. Les juges n’étaient pas d’accord sur le fait que le gouvernement de Delhi n’avait aucun pouvoir sur les services et ont déclaré que seuls l’ordre public, la police et la terre sont exclus de sa juridiction.

Avant cette ordonnance du 11 mai, le transfert et l’affectation de tous les fonctionnaires du gouvernement de Delhi étaient sous le contrôle exécutif du lieutenant-gouverneur.

La Cour suprême, qui entend actuellement la contestation de l’ordonnance par le gouvernement AAP, a déclaré la semaine dernière qu’un banc de constitution de cinq juges examinera si le Parlement peut adopter une loi pour supprimer le contrôle de l’État sur les services. Cependant, il a refusé de suspendre l’ordonnance.