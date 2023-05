Le Census Bureau rejette de nombreux défis des grandes villes qui prétendaient que les effectifs de 2020 manquaient à leurs habitants

Certaines des plus grandes villes américaines contestant leurs chiffres de recensement de 2020 n’obtiennent pas les résultats qu’elles espéraient de la part du US Census Bureau – un effort de Memphis pour augmenter sa population officielle a entraîné la soustraction de trois personnes lors d’un appel initial.

Certains succès sont venus des défis aux totaux de «quartiers de groupe» – dortoirs, prisons et maisons de retraite. Ils étaient parmi les plus difficiles à compter car les campus ont fermé et les prisons et les maisons de retraite ont été verrouillées au début de la pandémie de COVID-19. Le Census Bureau a créé un programme distinct pour relever ces défis.

Le Census Bureau a reçu plus de 100 soumissions au total pour ses deux programmes de défi de villes, villages et villages de toutes tailles à travers les États-Unis

Les défis n’affecteront pas le nombre de sièges au Congrès que chaque État a obtenus au cours du processus de répartition, ni les chiffres plus détaillés utilisés pour redessiner les frontières politiques. Mais de nouveaux chiffres pourraient façonner la façon dont le gouvernement fédéral distribue 1,5 billion de dollars pour les transports, les programmes de santé et d’autres financements, ce qui est le plus pertinent pour les villes.

Les gouvernements des États, tribaux et locaux ont jusqu’à la fin juin pour déposer des contestations, et tout changement sera reflété dans les futures estimations de la population qui sont calculées chaque année entre les recensements.

Voici où se situent les défis pour Austin, Boston, Detroit, Memphis, Milwaukee et Phoenix.

AUSTIN

Austin, déterminée à être la 11e ville américaine la plus peuplée avec 964 000 habitants, a affirmé que 7 329 logements avaient été manqués. Avec une taille moyenne des ménages d’Austin de près de 2,4 personnes en 2020, cela pourrait signifier plus de 17 500 résidents négligés.

Le Census Bureau, cependant, n’a ajouté qu’une seule unité de logement et a fourni peu d’informations sur sa méthodologie, ont déclaré des responsables de la capitale du Texas.

« Ce résultat est incroyablement décevant et décourageant », a déclaré le maire Kirk Watson dans une lettre au bureau.

Les responsables de la ville prévoient de rencontrer les responsables du Bureau du recensement dans un proche avenir pour obtenir une explication plus détaillée de la manière dont les responsables du bureau ont pris leur décision.

BOSTON

Les responsables de Boston, une plaque tournante de l’enseignement supérieur, estiment que le recensement de 2020 a manqué plus de 6 000 étudiants vivant dans des logements universitaires et 419 détenus dans les prisons locales. Le Bureau du recensement a approuvé la soumission de Boston, qui comptait 675 647 habitants lors du recensement de 2020, dont la ville affirmait que 41 776 étaient des étudiants vivant dans des logements étudiants.

« Il n’est pas surprenant que bon nombre de ces populations particulières aient été mal comptabilisées en raison de l’émergence prématurée et totalement imprévue d’une pandémie mondiale qui s’est avérée parfaitement coïncider avec le décompte de 2020 », a déclaré Susan Strate, responsable principale du programme à l’Institut UMass Donahue, qui aidé Boston dans son défi.

DÉTROIT

Detroit a déposé deux contestations. L’un d’eux a déclaré que le décompte avait amputé la plus grande ville du Michigan de 8% de ses maisons occupées, surplombant des dizaines de milliers d’habitants. Le recensement de 2020 a trouvé 639 111 habitants de Detroit, en baisse par rapport à son estimation de la population de 2019 de 670 052.

Detroit n’a réussi qu’avec son défi des quartiers collectifs, ajoutant 1 478 personnes supplémentaires dans 61 quartiers collectifs, a déclaré Corey McIsaac, directeur adjoint des relations avec les médias de la ville.

Detroit prévoit de contester ses estimations démographiques annuelles par le biais d’un programme distinct.

MEMPHIS

Memphis a lancé deux défis, affirmant que le recensement avait manqué 15 895 habitants et que Memphis avait grandi depuis 2010, pour la première fois en 50 ans. Le recensement de 2020 a cependant trouvé 633 104 habitants, soit une baisse de 13 785 habitants par rapport à 2010.

Memphis n’a pas réussi à faire appel à son nombre de logements dans lequel la ville a déclaré que plus de 10 700 personnes avaient été manquées. Le Bureau du recensement a en fait soustrait une unité de logement et trois résidents, un résultat contesté par Memphis. L’autre défi concerne les limites géographiques mal appliquées qui touchent plus de 5 100 personnes et est toujours en suspens.

« Le décompte du recensement était erroné », a déclaré Allison Fouche, responsable des communications de Memphis, dans un e-mail. « Les gains que nous avons constatés dans les investissements à Memphis, en particulier dans le centre-ville, au cours des dernières années racontent une histoire différente. »

MILWAUKÉE

La plus grande ville du Wisconsin a réussi à affirmer que plus de 800 détenus avaient été manqués, dans le cadre d’un défi organisé avec d’autres municipalités du Wisconsin.

L’autre appel de Milwaukee est toujours en cours, affirmant que 16 500 résidents ont été négligés dans des maisons et des appartements, principalement dans des communautés de couleur. Le recensement de 2020 place Milwaukee à 577 222 habitants, en baisse d’environ 3 % par rapport à 2010.

PHÉNIX

Phoenix attend une réponse à sa contestation du nombre de ses quartiers de groupe, affirmant que 3 500 personnes dans 192 installations ont été manquées, selon une lettre du maire Kate Gallego obtenue par le biais d’une demande de documents publics.

La ville a déclaré que deux prisons avaient été négligées, ainsi que des centres de traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme, un foyer de groupe pour les personnes atteintes de diabète et de la maladie d’Alzheimer et un établissement résidentiel pour les mineurs nécessitant un traitement de santé mentale.

Le recensement a déterminé que Phoenix était la grande ville à la croissance la plus rapide des États-Unis entre 2010 et 2020, augmentant de 11,2 % pour atteindre 1,6 million d’habitants et en faisant la cinquième ville américaine la plus peuplée.

___

Suivez Mike Schneider sur Twitter à @MikeSchneiderAP

Mike Schneider, l’Associated Press