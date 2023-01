Le Celtic vole un point aux Rangers à Ibrox

Dans un match qui signifiait peu pour la table de Scottish Premiership, Old Firm signifiait tout pour la paire d’équipes impliquées.

Pendant 88 minutes, il semblait que les Rangers avaient réussi l’un de leurs plus grands étourdissements. Une victoire sur une équipe celtique aussi proche que possible de la perfection. Oui, c’était un affrontement entre les deux meilleures équipes du tableau. Cependant, l’écart entre les deux entrants dans le match était de neuf points. Après 19 matches, le Celtic en a remporté 18 et perdu une seule fois, une défaite 2-0 contre St. Mirren.

Par conséquent, les Rangers détenaient une avance avec seulement deux minutes des 90 minutes restantes. James Tavernier, qui à la 53e minute, a obtenu un dégagement défensif à la 80e minute. Le défi, qui a laissé l’Anglais ensanglanté, a soulevé des applaudissements massifs.

Jusqu’à ce que Kyogo Furuhashi gâche la fête à la 88e minute. Après une séquence de jeu désorganisée, le ballon se tortille jusqu’au point de penalty. Furuhashi a envoyé le ballon dans le toit du filet, émoussant Ibrox dans un murmure.

Malgré sept minutes de temps d’arrêt, aucune équipe n’a formé une véritable menace après ce but. Une paire de buts d’internationaux japonais a suffi au Celtic pour tirer quelque chose du match. Pour les Rangers, une paire de buts au début de la seconde période n’a rapporté qu’un point. Pourtant, c’est un point bien mérité dans une saison de changement à Ibrox contre une équipe celtique très favorisée.

Old Firm livre des feux d’artifice

Lorsque Daizen Maeda a marqué à la cinquième minute, il y avait des inquiétudes concernant une éruption. Un cadeau horrible au milieu de terrain par l’attaquant Alfredo Morelos a poussé Maeda dans une contre-attaque instantanée.

L’incapacité des Rangers à dégager a conduit au deuxième but du Celtic. Traditionnellement, les Rangers sont décents défensivement en championnat. La paire de buts encaissés lors de la 20e journée a porté le total des buts contre la saison à 20. Ce but par match contre est le deuxième meilleur après, sans surprise, le Celtic.

Cependant, dans Old Firm, le Celtic punit les erreurs défensives mieux que toute autre équipe de la Premiership écossaise. Avec 63 buts marqués en 20 matchs maintenant, le Celtic est sur le rythme de l’une des meilleures saisons de buts de ces dernières saisons. À ce rythme, le Celtic dépasserait son record de 105 buts lors de la campagne 2003/04.

Américains dans le mélange des deux côtés

Il y avait du potentiel pour plus de buts dans ce match. Avant l’égalisation du Celtic, Malik Tillman a tiré un tir qui a dévié du but du Celtic. Dans ce qui aurait pu mettre le jeu au lit, c’était un autre Américain défiant son compatriote. Cameron Carter-Vickers, qui a fait une apparition à la Coupe du monde 2022, a fait un blocage désespéré pour empêcher l’effort de Tillman d’atteindre Joe Hart.

De plus, Carter-Vickers a réalisé un match solide, malgré les deux buts encaissés. James Sands et Malik Tillman ont tous deux joué pour les Rangers. En fait, Sands a remplacé Tillman à la 85e minute, peu de temps après le blocage de Carter Vickers. Ils n’ont pas fait aussi bien, la plus grande contribution de Tillman étant probablement l’échec tardif pour sceller les trois points.

PHOTO : Images IMAGO / PA