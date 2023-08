Le Celtic signe Luis Palma pour un contrat de cinq ans alors que les champions écossais signent leur septième signature estivale | Actualités footballistiques

Le Celtic a signé un contrat de cinq ans avec l’ailier Luis Palma avec le club grec Aris Salonika, sous réserve d’une autorisation internationale.

Le joueur de 23 ans arrive du club grec pour un montant d’environ 3,5 millions de livres sterling alors que le Celtic cherche à combler le vide laissé par Le transfert de Jota vers Al Ittihad, du côté de la Saudi Pro League.

Palma, qui a marqué 13 buts en 36 matchs avec Arias la saison dernière, a déclaré : « Je ne pourrais pas être plus heureux de la nouvelle d’aujourd’hui. C’est un jour très spécial pour moi et un honneur d’être annoncé comme joueur du Celtic. Je ne peux pas J’attends de faire partie de ce grand club, un club que je connais comme l’un des grands noms du football mondial.

« Je sais que le Celtic vise toujours à jouer au football de la bonne manière, une équipe qui divertit et qui a le palmarès de la victoire et du succès, et c’est ce à quoi je veux faire partie.

« J’ai parlé au manager et j’ai vraiment hâte de le rejoindre ainsi que mes coéquipiers et de commencer mon aventure avec un club aussi brillant.

« J’ai déjà reçu tellement de messages de soutien et je remercie tous nos fans pour l’accueil qui m’a été réservé.

« J’ai hâte de jouer devant les supporters du Celtic et je ferai tout ce que je peux pour offrir à nos fans du bon football et de bons moments. »

L’attaquant a été sélectionné six fois pour le Honduras et a fait ses débuts lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Costa Rica en 2021.

Il devient le septième joueur signé par le manager Brendan Rodgers cet été, rejoignant Gustaf Lagerbielke, Marco Tilio, Odin Holm, Hyeokkyu Kwon, Hyunjun Yang et Maik Nawrocki.

Le club souhaite également recruter un défenseur central avant la date limite de vendredi, après que Nawrocki et Cameron Carter-Vickers aient été exclus pendant huit semaines en raison de blessures.

Le manager du Celtic, Brendan Rodgers, a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis d’amener Luis au club. C’est un joueur qui avait beaucoup d’options mais, bien sûr, nous sommes ravis qu’il ait choisi de venir au Celtic, une opportunité qui le passionne vraiment. .

« C’est un joueur très talentueux qui aime jouer au football offensif, nous espérons donc qu’il conviendra parfaitement à l’équipe.

« Luis a atteint un très bon niveau jusqu’à présent, jouant beaucoup de matchs et obtenant une reconnaissance internationale, mais je sais aussi qu’il a l’ambition de s’améliorer et de poursuivre son développement avec nous.

« Nous avons hâte que Luis rejoigne l’équipe et commence à travailler avec lui. »

