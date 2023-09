Le Celtic remporte la victoire sur les Rangers alors que Rodgers signe son autorité

La brillante frappe de Kyogo Furuhashi a donné au Celtic une mince victoire 1-0 contre les Rangers à Ibrox dimanche après-midi. Les Rangers se sont vu refuser deux buts dans ce qui a été un match frustrant pour les hôtes.

Dès la première minute, le rabbin Matondo pensait avoir donné à son équipe un départ de rêve, mais son tir était annulé pour hors-jeu. Le but de Kemar Roofe a ensuite été annulé pour une faute lors de la préparation alors que le Celtic profitait de sa chance pour s’accrocher pour trois points.

Le Celtic compte quatre points d’avance sur les Rangers

L’équipe de Brendan Rodgers a désormais remporté trois de ses quatre premiers matches et compte dix points, soit quatre d’avance sur ses féroces rivaux.

Furuhashi a porté le coup décisif de la rencontre en marquant dans les arrêts de jeu de la première mi-temps alors qu’il profitait de la mauvaise défense des hôtes.

Il s’agissait du sixième but de l’attaquant japonais de 28 ans lors des 5 derniers matchs de la rencontre.

Il y aurait un débat sur la question de savoir si l’objectif de Roofe aurait dû être maintenu. L’arbitre Don Robertson a consulté le VAR et, après un examen sur le terrain, a décidé d’annuler le but après que Cyriel Dessers ait semblé commettre une faute sur Gustaf Lagerbielke lors de la préparation.

Le manager des Rangers, Michael Beale, va désormais devoir retourner à la planche à dessin et motiver ses joueurs après une semaine inoubliable.

L’équipe écossaise a été humiliée 5-1 par le PSV Eindhoven lors des barrages de qualification pour la Ligue des champions, s’inclinant 7-3 au total.

Beale mauvais bilan dans les derbies d’Old Firm

La perte d’Old Firm signifie également que Beale devra répondre à de sérieuses questions. Beale n’a d’ailleurs gagné qu’une fois sur six derbys.

À propos du but refusé et du résultat, l’entraîneur des Rangers a déclaré : « Ayant vu en arrière, il donne un coup de pied à Cyriel, donc je pense que c’est une décision dure.

Je pense que c’est un point qui nous a été défavorable, mais il nous reste beaucoup de temps à jouer. Le but est une erreur de notre part, une énorme erreur. En seconde période, nous avons poussé, poussé, mais on aurait aimé que nous soyons plus inventifs et impitoyables car les occasions étaient là. C’est une journée désespérément décevante pour tout le monde. Cela a été une semaine difficile.

D’un autre côté, le deuxième passage de Brendan Rodgers au Celtic a connu un début impressionnant.

L’ancien manager de Leicester City a remporté son dixième en 13 derbys. Le résultat dissipera les doutes sur ce que l’Irlandais de 50 ans pourrait réaliser après son retour à la barre.

Crédit photo : IMAGO / Sportimage