Cherchant à conserver sa couronne de Premiership écossaise la saison prochaine, le Celtic envisagerait de recruter un agent libre que Brendan Rodgers adore cet été.

L’objectif principal des Bhoys en ce début d’été pourrait bien être de garder leurs meilleurs joueurs, dont Matt O’Riley. L’impressionnant milieu de terrain a suscité beaucoup d’intérêt ces derniers mois, et à juste titre, mais le Celtic doit tout faire pour soit garder le Danois, soit au moins encaisser au juste prix et réinvestir cet argent judicieusement.

Pendant ce temps, en ce qui concerne les revenus, des joueurs comme Kieran Tierney ont été associés à un mouvement dans ce qui serait un retour sensationnel. L’international écossais a quitté les Hoops en 2019, avant que des blessures n’interrompent brutalement tout progrès à Arsenal, et il a été prêté à la Real Sociedad la saison dernière. À la croisée des chemins de carrière, Tierney pourrait désormais retrouver le Celtic et Rodgers cet été.

Il n’est peut-être pas non plus le seul joueur à retrouver son ancien club. Selon Pete O’Rourke de Football Insider, Le Celtic envisage maintenant de signer à nouveau Stuart Armstrong cet été suite à la fin de son contrat à Southampton. Agent libre, le milieu de terrain pourrait avoir la chance de faire un retour sensationnel six ans après avoir troqué Celtic Park pour St Mary’s.

Gagner un rapport 65 000 £ par semaine, Armstrong peut espérer que des équipes comme le Celtic seront en mesure de payer son lourd salaire la saison prochaine, étant donné qu’elles éviteront complètement les frais de transfert.

De plus, c’est certainement un projet que Rodgers pourrait soutenir, ayant a fait l’éloge d’Armstrong pendant son séjour au Celtic, disant (via le Daily Mail) : « Il est techniquement très fort et tactiquement, il comprend maintenant comment garder le ballon. Quand je suis arrivé pour la première fois, il l’a donné à trop bas prix.



« Il veut progresser pour devenir un joueur, nous avons donc renforcé l’élément de possession de son jeu. Il a également une bonne portée de passe, peut tirer et est bon sur les coups de pied arrêtés. Il se développe donc vraiment très bien et, pour mettre en place En plus de ça, c’est un garçon vraiment brillant. »

« Strong » Armstrong peut reprendre là où il s’était arrêté



Le Celtic pourrait être prêt à remporter un quatrième titre consécutif en Premiership écossaise la saison prochaine sous Rodgers – et avec Armstrong et Tierney remportant des médailles, ce serait tout un rebondissement. En termes simples, six ans après le départ d’Armstrong, peu de choses semblent avoir changé au sommet du football écossais. Et maintenant, il peut reprendre là où il s’était arrêté s’il effectue son retour cet été.

Record celtique de Stuart Armstrong Les apparences 144 Objectifs 28 Aides 25 Titres 4 (via Marché de transfert)

Aujourd’hui âgé de 32 ans, il serait approprié que l’ancien milieu de terrain de Southampton termine sa carrière dans le club où il a connu le plus de succès, surtout s’il la couronne avec encore plus de titres en Premiership écossaise. Agent libre en mouvement, un retour du Celtic est parfaitement logique pour Armstrong cet été.