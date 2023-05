Le Celtic décroche son 53e titre de Premiership et réduit l’écart avec les Rangers

Le Celtic a marqué deux fois en seconde période en battant Hearts 2-0 à Tynecastle Park pour s’assurer le titre de Premiership écossaise.

Le résultat a confirmé le deuxième titre de champion consécutif du Celtic, son 53e au total; ils ne sont plus que deux derrière le record de 55 titres de champion des Rangers.

Première mi-temps sans but

Une première mi-temps divertissante a commencé avec les outsiders qui ont pris le dessus sur le match. L’équipe de Steven Naismith aurait pu mener 2-0 dans les quinze premières minutes alors qu’elle jouait au football direct, ciblant le flanc gauche chaque fois qu’elle avait le ballon.

Kyle Rowes a tiré un coup juste à côté avant que Greg Taylor ne regarde au loin, les deux opportunités venant des coins.

Après le début frénétique, le Celtic s’est rapidement installé et a grandi dans le jeu, montrant sa supériorité sur le ballon avec ses passes fluides et ses mouvements hors du ballon.

Cependant, l’équipe d’Ange Postecoglou n’a pas créé d’opportunités claires pour troubler le but des Hearts.

Juste sur le coup de la mi-temps, Alex Cochrane a été expulsé grâce à VAR pour avoir coupé Daizen Maeda avec ce dernier au but. C’était le 11 de Heartse carton rouge de la saison.

Celtic fait compter les nombres supérieurs

Le Celtic était le meilleur des deux équipes, faisant valoir leur supériorité numérique et c’est Kyogo Furuhashi qui a donné l’avantage à son équipe en 67e minute.

L’attaquant japonais est arrivé à bout portant du centre de Reo Hatate, ce dernier courant derrière la défense des Hearts pour rencontrer la passe coupée de Callum McGregor.

Oh Hyeon-gyu a ensuite porté le score à 2-0 et a mis fin au match à seulement dix minutes de la fin. L’attaquant sud-coréen a assuré les points avec une finition intelligemment prise qui a confirmé la victoire de son équipe et le titre.

Le Celtic a connu une saison sensationnelle et est invaincu en championnat depuis septembre, perdant une seule fois cette saison et faisant match nul deux fois.

Il reste à voir si les Bhoys peuvent reproduire leur superbe forme la saison prochaine, mais pour l’instant, ils savoureront leur neuvième titre au cours des dix dernières saisons.