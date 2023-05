Le Celtic couronné champion d’Ecosse en Premiership | Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances | Nouvelles du football

Le Celtic a remporté le titre de Premiership écossaise, mais quel souvenir gardez-vous de sa saison victorieuse ? Répondez à notre quiz pour le savoir!

L’équipe d’Ange Postecoglou a réalisé une campagne presque parfaite à ce jour avec 31 victoires en 34 matchs et n’a subi qu’une seule défaite contre St Mirren à la mi-septembre.

Mais vous souvenez-vous qui a marqué son premier but de la saison ? Et qu’en est-il de certains de leurs moments et incidents mémorables ?

Testez vos connaissances sur la saison victorieuse du Celtic avec notre quiz amusant ci-dessous…

Ange Postecoglou « super fier » de son côté « implacable »

Ange Postecoglou est ravi de la saison du Celtic après avoir remporté des titres consécutifs avec une victoire 2-0 sur Hearts.



Ange Postecoglou se dit « super fier » de son équipe celtique « implacable » après avoir remporté son deuxième titre consécutif en Premiership écossaise sous ses ordres.

Le Celtic a remporté le titre de Premiership avec une victoire 2-0 sur Hearts à 10 joueurs grâce au 30e but de la saison de Kyogo Furuhashi avant que le remplaçant Hyeon-Gyu Oh n’ajoute un deuxième.

Cette victoire a donné au Celtic un 11e titre en 12 saisons et ils peuvent décrocher un triplé national s’ils battent Inverness lors de la finale de la Coupe d’Écosse le 3 juin à Hampden Park.

Regardez quelques-uns des moments les plus marquants de la saison victorieuse du Celtic.



« Je suis super fier. J’ai l’impression que ça a été une longue année », a déclaré Postecoglou. « Ce groupe de joueurs et le personnel ont été exceptionnels en maintenant un niveau standard presque impossible semaine après semaine. C’est un mérite pour chacun d’entre eux.

« Nous avons remporté le titre l’année dernière et il y a toujours le danger que les gars prennent de l’avance et deviennent complaisants, mais dès le premier moment où nous sommes revenus en pré-saison, ils avaient pour objectif d’être plus forts cette année et une meilleure équipe, et ils l’ont fait tous les jours. Ils ont été implacables dans leur approche.

« J’ai eu la tâche facile de regarder ces gars maintenir un niveau de football ridicule et donner un engagement fantastique à ce club.