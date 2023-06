Le Celtic considère Jesse Marsch comme remplaçant d’Ange Postecoglou

Jesse Marsch est candidat pour prendre la relève du Celtic en tant que nouveau manager. L’actuel patron Ange Postecoglou est sur le point de signer avec Tottenham Hotspur après avoir remporté un triplé national lors de la campagne 2022/23. Même si rien n’est confirmé, un certain nombre de rapports indiquent que le Grec se déplace vers Londres et la Premier League.

À sa place, Jesse Marsch pourrait être l’homme qui prendra la relève au Celtic Park. Le rôle le plus récent de Marsch était celui de directeur de Leeds United. Cependant, le club l’a limogé car il menaçait d’être relégué au championnat. Malgré ce mouvement, Leeds s’est en fait aggravé et a chuté le dernier jour de la saison.

Malgré le manque de succès avec Leeds, Marsch reste une perspective pour les options de club et internationales. Le Celtic en est un, et cela représente une opportunité intéressante pour Marsch d’entraîner son cinquième pays en six ans. Monaco en Ligue Un, c’est aussi un club avec l’Américain en tête. Marsch est également un nom que les fans de l’USMNT ont entendu ces dernières semaines. Sa disponibilité a fait de lui une option, mais la recherche d’entraîneur pour l’équipe nationale reste un frein lent.

Par conséquent, il semble plus probable qu’il revienne au jeu en club, le Celtic étant un travail attrayant.

Le Celtic et Jesse Marsch font-ils bon ménage ?

Le Celtic est un club massif, et pas seulement au sens du football écossais. Au niveau national, le Celtic fait généralement partie d’une course à deux équipes pour le titre. L’un des Hoops ou des Rangers a remporté l’élite écossaise a remporté le titre chaque saison depuis 1984/85. C’était Aberdeen quand Alex Ferguson était le manager. Plus récemment, c’est la domination celtique. Le Celtic a remporté 11 des 12 derniers titres de Premiership écossais. Les aigus nationaux ont certainement aidé cette affaire.

Marsch n’a pas exactement l’expérience du titre. Il a remporté le double national avec le RB Salzburg en 2019/20 et 2020/21. Le Celtic a aidé des managers venant de la Premier League dans le passé. Brendan Rodgers, Tony Mowbray et Martin O’Neill sont tous passés directement des clubs de Premier League au Celtic depuis 2000. En fait, Rodgers est un nom qui pourrait également revenir au Celtic Park.

