Le Celtic conserve le titre écossais de PL dans sa victoire sur 10-man Hearts

Le Celtic a remporté le titre dans l’élite écossaise au cours de 11 des 12 dernières saisons. Ross Parker/Groupe SNS via Getty Images

Le Celtic a conservé le titre de Premiership écossaise dimanche avec une victoire 2-0 âprement disputée contre Hearts à 10.

La victoire de dimanche a porté le Celtic à 95 points après 34 matchs, suffisamment pour sceller le 53e du club dans l’élite écossaise et son deuxième en deux ans sous la direction de l’entraîneur-chef australien Ange Postecoglou.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le Celtic, qui a déjà remporté la Coupe de la Ligue écossaise en février, peut réaliser un cinquième triplé en sept saisons lorsqu’il affrontera Inverness Caledonian Thistle lors de la finale de la Coupe d’Écosse le 3 juin.

« Super fier, j’ai l’impression que l’année a été longue. Ce groupe de joueurs et de personnel a été exceptionnel, maintenant une semaine après semaine presque impossible », a déclaré Postecoglou à Sky Sports.

« C’est une chose quotidienne. Nous l’avons gagné l’année dernière, il y a toujours un danger que les gars prennent de l’avance, mais dès le premier instant après notre retour de la pré-saison, nous avons fixé notre objectif.

« Le succès de l’année dernière, nous l’avons mis directement au lit et nous avons vraiment élevé nos standards cette année. »

Les scores étaient au même niveau samedi pendant une grande partie du match, mais le défenseur des Hearts Alex Cochrane a reçu un carton rouge à la mi-temps dans une revue VAR controversée avant que le Celtic n’en profite finalement pleinement.

Le meilleur buteur de la SPFL, Kyogo Furuhashi, a donné l’avantage au Celtic à la 67e minute, et Oh Hyeon-gyu a ajouté le deuxième de l’équipe à la 80e minute pour sceller trois points, ainsi que le titre.

« J’ai eu un moment après ce premier match [against Hearts in July 2021] nous avions une montagne à gravir, mais je croyais vraiment que je pouvais faire quelque chose ici et bâtir une équipe que ces partisans méritent », a ajouté Postecoglou.

« Nous avons une excellente occasion de rendre cette saison vraiment spéciale. Tout le club de football m’a embrassé dès le premier jour et je suis vraiment reconnaissant de donner quelque chose en retour.

« Vous devenez émotif parce que vous comprenez ce qu’il y a dedans. »