Le Celtic bat Hearts pour ouvrir une avance de deux points sur les Rangers

Glasgow (AFP) – Le Celtic a étendu son début de saison parfait à la Premiership écossaise à quatre matchs avec une victoire 2-0 âprement disputée contre Hearts dimanche pour déplacer deux points d’avance sur les Rangers en tête du tableau.

Kyogo Furuhashi et Giorgos Giakoumakis ont marqué les buts pour les Hoops alors que les visiteurs ont terminé avec neuf hommes en raison de cartons rouges tardifs pour Alex Cochrane et Tony Sibbick.

Hearts semblait se concentrer sur les éliminatoires de la Ligue Europa de jeudi contre le FC Zurich, champion de Suisse, alors que le manager Robbie Neilson a laissé un certain nombre de joueurs clés sur le banc.

Le Celtic semblait prêt à en profiter pleinement lorsque Furuhashi a tourné le centre de Daizen Maeda pour son troisième but de la saison en 13 minutes.

Cependant, les champions ont trouvé plus d’occasions de but difficiles à trouver et Josh Ginnelly aurait dû égaliser pour les visiteurs lorsqu’il a traîné loin avec juste Joe Hart à battre.

Hearts est resté dans le match pendant la majeure partie de la deuxième période, mais n’a pas réussi à enregistrer un seul tir cadré pour troubler Hart.

Leur résistance a été brisée lorsque Cochrane et Sibbick ont ​​​​vu une deuxième réservation dans les dernières minutes pour avoir fait tomber Liel Abada.

Le Celtic a fait valoir son avantage numérique avec le dernier coup d’envoi du match alors que Giakoumakis s’étirait pour ramener à la maison le centre bas de Josip Juranovic.

La victoire ramène le Celtic au-dessus des Rangers, qui ont perdu leurs premiers points de la saison lors d’un match nul 2-2 mouvementé à Hibs samedi.