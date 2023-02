Le Celtic balaye St Johnstone pour restaurer un avantage de neuf points

Le Celtic a fait jouer ses muscles à St Johnstone pour s’assurer que son avance de neuf points sur les Rangers au sommet de la Premiership reste intacte. Les Light Blues poursuivants ont battu le comté de Ross 2-1 à Ibrox samedi, mais les champions ont bien géré la pression à McDiarmid Park, enregistrant une victoire convaincante 4-1. Premiership écossaise: les Rangers remportent une victoire serrée et Aberdeen rebondit En savoir plus Le défenseur des Saints Andrew Considine a transformé un centre de Kyogo Furuhashi dans son propre filet à la 13e minute et l’attaquant japonais s’est marqué au milieu de la première mi-temps, avant que l’ailier Drey Wright ne retire un but trois minutes plus tard. Le milieu de terrain Aaron Mooy a rétabli l’avance de deux buts du Celtic à la 38e minute avec Considine – apparaissant dans son 600e match de club – expulsé par l’arbitre David Dickinson dans le temps additionnel pour un tir sur Oh Hyeon-gyu, avec son compatriote remplaçant David Turnbull ajoutant le quatrième de le coup franc qui en résulte. Les champions d’Ange Postecoglou ont perdu une fois en 25 matches de championnat cette saison et ont de nouveau semblé être une équipe formidable. La victoire 2-0 de St Johnstone en milieu de semaine à Motherwell était leur première victoire en huit matchs, mais peu de choses étaient attendues contre les hommes de Parkhead. James Brown, Tony Gallacher, Graham Carey et Connor McLennan sont entrés dans la formation de l’équipe locale tandis que Postecoglou n’a fait qu’un seul changement, Mooy remplaçant Matt O’Riley au milieu de terrain pour le coup d’envoi de midi. L’équipe locale s’est battue pour prendre pied tôt dans le match, mais les Hoops ont lentement pris le contrôle et ont pris la tête lorsque Furuhashi a couru sur une passe de Mooy. Dès la signature, sa tentative de balle vers ses coéquipiers japonais Daizen Maeda et Reo Hatate a été transformée dans son propre filet à bout portant par l’impuissant Considine. Le premier coup porté à la conviction de l’équipe de Perth a été aggravé à la 22e minute lorsque Furuhashi a tiré haut devant Remi Matthews après une longue passe de Mooy – qui avait un bon match – et un centre de Jota. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Cela ressemblait à une autre aventure pour les champions, mais peu de temps après, ils se sont éteints un instant et Wright a dépassé Joe Hart à 20 mètres pour donner de l’espoir à l’équipe locale.

Cependant, les visiteurs sont restés calmes et la puce intelligente de Jota sur la défense de St Johnstone a donné à Mooy le temps et l’espace pour lober calmement Matthews de 16 mètres et lorsque Considine a été envoyé pour sa faute sur Oh juste à l’extérieur de la surface, Turnbull a pris un court O’Riley. passe et tire devant Matthews, le but étant confirmé après un long contrôle VAR pour hors-jeu.