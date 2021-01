Victoria Larson regarde du bon côté de cette nouvelle pas si royale.

Il y a quelques jours, le Bachelier candidat, qui est devenu connu sous le nom de reine Victoria sur Matt James‘saison de la série de rencontres, a fait la une des journaux lorsque sa photo de 2012 tirée d’une arrestation pour vol à l’étalage a réapparu. À l’époque, le jeune homme de 19 ans était accusé d’avoir volé un peu plus de 250 dollars de marchandises dans un supermarché Publix. Elle a été accusée de petit vol au premier degré et n’a plaidé aucune contestation. Larson a été condamné à six mois de probation après avoir purgé deux jours de prison.

La star de télé-réalité a maintenant parlé de la situation resurgie – et sa réaction est plus positive que vous ne l’auriez imaginé. « Je me sens libérée, comme si tout était exposé », a-t-elle déclaré dans une interview sur Bonjour Amérique. « Je peux dire à mon futur mari: ‘Google-moi. Je n’ai aucun secret à cacher.' »

Lorsque la nouvelle a éclaté pour la première fois, Larson a apparemment répondu lorsqu’elle a partagé cette citation sur Instagram: « Chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir. » Le jeune homme de 28 ans a également cité le verset biblique, Jean 8: 7, qui dit: «Et comme ils continuaient à lui demander, il se leva et leur dit: ‘Que celui qui est sans péché parmi vous soit le premier à jetez-lui une pierre. ‘ »