Nick ViallLa nouvelle relation est une vraie joie.

Un son podcast Les fichiers Viall, l’ancien Bachelier le plomb a parlé à Visage de poupée étoile Esther Povitsky et a confirmé sa nouvelle romance discrète avec sa petite amie Natalie Joy, avec qui il a été repéré plus tôt cette année.

En termes simples, il a dit à la star de la télévision: « Ouais, je suis en couple. C’est amusant. C’est génial. Je suis super heureux. »

Lorsqu’Esther lui a demandé s’il pouvait entendre les oiseaux «pépier» maintenant que lui et Natalie, une technicienne en chirurgie, sont ensemble, Nick a répondu: «J’ai ces moments de gratitude et de reconnaissance d’être heureux. « Tu es vraiment géniale et je suis vraiment heureuse que tu sois partie de mes pensées. »

Contrairement aux romans précédents de Nick, qui avaient tendance à inclure une cérémonie des roses, la femme de 40 ans a déclaré que sa nouvelle relation avec le travailleur de la santé avait commencé après avoir glissé dans ses DM.

«C’était très romantique», Nick, qui était auparavant fiancé Vanessa Grimaldi avant de se séparer de l’ancien Bachelor Nation en 2017, a plaisanté. « C’est un peu la rencontre-mignonne que tu veux. »