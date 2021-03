LE Bachelor Matt James a révélé qu’il cherchait une aide professionnelle à la suite de sa séparation d’avec Rachael Kirkconnell et de ses photos «racistes».

La star de télé-réalité de 29 ans a été obligée de se débattre avec son ex lors de la cérémonie After the Finale Rose lundi.

Après avoir tout ouvert sur la rupture et l’intense spéciale ATFR sur Good Morning American mardi, Mat s’est rendu sur Twitter pour partager qu’il avait besoin de quelqu’un de plus personnel à qui parler de tout

À propos de ses projets pour la journée, il a écrit: « ✍🏾 Google ✍🏾 Thérapeute ✍🏾 Près de moi »

Le tweet a reçu une tonne de soutien de la part des fans, ce qui en fait l’un de ses messages les plus engagés sur la plate-forme depuis peu de temps.

Une personne lui a dit de «rester fort», tandis qu’une autre a suggéré que Le célibataire avoir un «thérapeute à plein temps sur le plateau» pour toute personne qui pourrait avoir besoin de parler à quelqu’un pendant le parcours de la télé-réalité.

D’autres ont proposé d’envoyer à Matt des recommandations de thérapeutes et de lui faire savoir à quel point la thérapie les a aidés dans le passé.

Le joueur de 29 ans a choisi Rachael à la fin de sa saison de baccalauréat, mais les deux se sont séparés une fois que des photos d’elle refait surface la montrant assister à un 2018 Fête de la plantation «Antebellum», avec des liens profonds avec la Confédération.

Il a réalisé à quel point elle était «problématique» et a décidé qu’elle avait besoin de grandir et d’apprendre, et qu’elle devait le faire seule.

Il a dit à Michael Strahan de GMA: «Cela m’a frappé comme une tonne de briques. J’ai senti le poids de tout ce que je portais tout au long de la saison et de ce à quoi nous avions affaire en tant que pays.

« Et devoir expliquer cela, pourquoi je pense que c’est problématique pour moi et notre relation, ce qui était extrêmement difficile. »

La nuit précédente, Matt a déclaré à l’animateur de l’ATFR Emmanuel Acho: «Nous ne sommes pas [together]. C’est déchirant.

« Si vous ne comprenez pas que quelque chose comme ça pose problème en 2018, il y a beaucoup de moi que vous ne comprendrez pas. C’est aussi simple que cela. Vous savez ce qui était il y a longtemps? Des plantations. »

Malgré le choix de Rachael à la fin de la Bachelier saison, seulement pour avoir une phase de «lune de miel» et rompre un peu plus tard, Matt n’est pas trop préoccupé par le fait qu’il ait peut-être «raté» une relation avec l’une des autres femmes.

« Les conversations qui découlent de tout ce qui s’est passé sont plus importantes que tout ce que j’aurais pu laisser », a-t-il dit. « Et si cela signifie que je pars dans les circonstances dans lesquelles je suis parti, qu’il en soit ainsi. »

Pendant Spécial ATFR du lundi, Rachael sanglota alors que son ex disait qu’elle « ne comprenait pas entièrement ma noirceur et ce que cela signifiait d’être un homme noir en Amérique et ce que cela signifierait pour nos enfants. »

Après tant de temps avec elle et dans l’attente d’un avenir avec elle à un moment donné, Matt a dit qu’il savait que Rachael était une «bonne personne» et qu’elle était «capable» de changer et de donner suite à sa déclaration d’excuses.

Lorsqu’on a demandé à Rachael d’expliquer en quoi elle était différente aujourd’hui de 2018, elle a déclaré qu’il était «la seule raison» pour laquelle elle avait rejoint l’émission.

Le concurrent a ajouté: « Je n’ai jamais vécu un amour comme celui-ci. Je ne vois personne d’autre pour moi. À ce stade, je ne vois tout simplement pas comment je peux avoir ces mêmes sentiments pour quelqu’un d’autre. »

Rachael a continué à retenir ses larmes alors que Matt l’encourageait à s’éduquer.

Rachael n’est pas la seule star de The Bachelor à être appelée pour des actions «racistes» la saison dernière, alors que l’hôte Chris Harrison s’est également retrouvé au centre de la controverse et a été remplacé en tant qu’animateur de The Bachelorette.