BACHELOR Matt James a «refusé» de parler au vainqueur de sa saison après l’avoir «aveuglée» avec une récente rupture, a déclaré une source en exclusivité au Sun.

L’émission de téléréalité ABC diffusera son très attendu Les femmes disent tout spécial ce soir alors que la semaine prochaine se dirige vers Suites fantastiques avec trois derniers Rachael Kirkconnell, 24, Michelle Young, 27, Bri Springs, 24,

Matt, 29 ans, a joyeusement quitté la série dans une relation, cependant, le drame hors champ a conduit la personnalité de la télévision à «aveugler» sa dernière dame avec une scission soudaine.

Une source proche de la star de télé-réalité a affirmé que Rachael, 24 ans, avait contacté Matt depuis leur rupture après l’émission, mais il l’a depuis «exclue».

«Il a ignoré ses messages et ne fournira aucune réponse à partir du moment où il l’a aveuglée avec la scission.

«La rupture est venue complètement de nulle part. Il est resté à ses côtés tout au long du drame jusqu’à ce qu’il choisisse soudainement de ne pas le faire », a ajouté l’informateur.

Selon l’initié, la production «est arrivée à Matt» et a «ruiné» leur relation.

« Il a écouté les producteurs qui ont initialement soutenu Rachael, mais qui sont devenus plus contrôlants et plus défavorables après l’interview de Chris Harrison avec Rachel Lindsay », a déclaré la source.

Ils ont poursuivi: «Une fois que le réseau a commencé à être annulé et pas seulement Rachael, leur ton a changé.

«Il semble qu’ils se sont mis dans sa tête et l’ont convaincu que son image serait sauvée s’il jetait Rachael. C’est donc ce qu’il a fait.

ABC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

La semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité que Matt ne s’était pas mis à genoux pendant la finale, mais il était toujours «heureux» avec Rachael jusqu’à ce qu’il arrête soudainement.

La scission est survenue alors que la fureur en ligne faisait rage sur les photos refaites de Rachael de 2018 qui la montrent assister à un Soirée sur le thème de l’Antebellum.

« Auparavant, il n’avait aucun problème avec ces photos jusqu’à ce qu’ABC continue d’insister sur la question.

« Matt a exprimé à plusieurs reprises à quel point il avait le sentiment que les gens ne soutenaient pas Rachael et était resté à ses côtés tout au long.

« Mais il semble que Matt ait décidé que son image était trop ternie et il a cédé », a ajouté l’initié.

Ce même jour, Matt a parlé pour la première fois à propos de l’émission problème de course en cours qui a Rachael et l’hôte Chris Harrison au centre – qualifiant leur comportement de «dévastateur».

Il a écrit dans un communiqué: «Les dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie, et bien qu’il reste plusieurs épisodes de la saison, il est important que je prenne le temps de répondre aux informations troublantes qui me sont parvenues. léger depuis que nous avons terminé le tournage.

« Y compris les photos incroyablement décevantes de Rachael Kirkconnell et l’interview entre Rachel Lindsay et Chris Harrison », a écrit la star de télé-réalité.

Le mois dernier, après avoir été qualifiée de «raciste» par ses fans, Rachael a rompu son silence en s’excusant pour ses actions «offensantes» dans une longue déclaration Instagram.

Elle a poussé son plaidoyer un peu plus loin ce week-end quand elle a filmé un clip Instagram tendu de huit minutes et a admis qu’elle était « fatiguée » de « ne rien dire » à travers l’indignation continue.

Rachael puis a eu une voix sévère et a regardé sérieusement la caméra en disant: «Si vous êtes dans mes commentaires ou n’importe où en train de me défendre ou de dire aux gens que je n’ai rien fait de mal ou qu’il n’y a rien à blesser ou à offenser, veuillez arrêter.

«Ce n’est pas à nous de dire aux gens ce dont ils peuvent et ne peuvent pas être offensés. C’est faux et cela fait partie du problème, alors arrêtez de dire que je n’ai rien fait de mal, ce n’est pas vrai.

«Si vous voulez vraiment me soutenir, encouragez-moi à faire mieux.»

Elle a conclu son appel: «Merci de me tenir responsable. Je suis désolé.

«Je sais que cela ne change rien mais j’espère que je pourrai gagner votre pardon et votre grâce grâce à mes actions futures. J’ai fini d’attendre un moment pour parler et j’ai fini de me cacher de tout cela.