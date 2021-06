Le célibataire Matt James partage une photo du décolleté de sa petite amie Rachael Kirkconnell alors qu’ils déjeunent à New York

LA star de Bachelor Matt James a partagé une photo du décolleté de sa petite amie Rachael Kirkconnell.

Le joueur de 29 ans a partagé le cliché alors qu’ils déjeunaient à La ville de New York.

Getty

Matt a partagé une photo du décolleté de sa petite amie Rachael[/caption]

Mat pris à son Histoire Instagram mercredi pour publier une photo de leur déjeuner alors qu’ils passaient du temps dans un restaurant du quartier Lower East Side de Manhattan.

Trois sandwichs étaient posés sur la table, tandis qu’un bol de fruits était posé entre Matt et Rachelle.

Le décolleté de la jeune femme de 24 ans était également bien visible sur la photo, car elle portait un débardeur gris moulant pour le déjeuner.

La publication Instagram Story de la star de télé-réalité arrive peu de temps après le couple a été aperçu en train de faire de la moto ensemble autour de la ville.

Matt et Rachael se sont rencontrés lors de la dernière saison de Le célibataire, bien que leur relation n’ait pas toujours été des plus faciles.

Getty

Le couple s’est rencontré lorsque Matt a joué le rôle de The Bachelor[/caption]

abc

Rachael a remporté sa dernière rose[/caption]

Ils se sont séparés pendant une brève période en mars, mais ont décidé de donner une autre chance à leur relation en avril.

Au terme de la vingt-cinquième saison de The Bachelor, Matt a choisi Rachael plutôt que Michelle Young, 27 ans, lors de la cérémonie de la rose finale.

Cependant, Matt a pris une pause dans leur relation parce qu’il avait besoin de « le temps de traiter les informations troublantes qui ont été révélées depuis que nous avons terminé le tournage ».

Le couple s’est séparé en février après que des photos de Rachael ont fait surface assister à une fête Old South Antebellum Au collège.

Getty

Matt a annoncé leur séparation lors de la spéciale After the Final Rose[/caption]

abc

Matt a dit qu’il avait besoin d’espace de Rachael lorsque les photos ont refait surface[/caption]

La personnalité de la télévision a été sévèrement critiquée pour avoir assisté à l’événement, qui a glorifié la nation confédérée à l’époque de l’esclavage.

Anastasia, la cousine de Rachael a parlé en exclusivité au Sun et a insisté sur le fait qu’elle n’était « pas raciste », mais a également admis que les photos étaient « difficiles à défendre ».

Au cours de la cérémonie After the Final Rose, Matt ont confirmé leur séparation et a déclaré : « Si vous ne comprenez pas que quelque chose comme ça est problématique en 2018, il y a beaucoup de moi que vous ne comprendrez pas. C’est aussi simple que ça. »

Instagram

Le couple sort ensemble depuis la finale de l’émission[/caption]





Après que les photos aient refait surface, Le candidat au baccalauréat a déclaré à ses abonnés sur Instagram: «Si vous êtes dans mes commentaires ou n’importe où en train de me défendre ou de dire aux gens que je n’ai rien fait de mal ou qu’il n’y a rien à blesser ou à offenser, s’il vous plaît arrêtez.

« Ce n’est pas à nous de dire aux gens de quoi ils peuvent et ne peuvent pas être offensés. C’est faux et cela fait partie du problème, alors arrêtez de dire que je n’ai rien fait de mal, ce n’est pas vrai.

« Si vous voulez vraiment me soutenir, encouragez-moi à faire mieux. »

Instagram

Rachael a précédemment admis qu’elle n’aurait pas dû assister à la fête controversée[/caption]