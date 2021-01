Victoria Larson pourrait avoir manqué Matt JamesLa première impression se leva, mais il aimait toujours son entrée royale.

Lors de la première du 4 janvier de Le célibataire, les fans ont été présentés à toutes les femmes en lice pour le cœur du courtier immobilier, y compris la candidate Victoria qui s’est couronnée la «reine». Bien que sa grande entrée – au cours de laquelle elle a été portée tout en portant un diadème – a été accueillie avec quelques haussements de sourcils, Matt a semblé apprécier son temps avec Victoria.

« J’ai tout apprécié sur l’entrée de Victoria et sur qui elle était parce que … tout ce que vous devez faire pour vous démarquer, elle l’a fait », a déclaré l’ancien élève de Wake Forest, 29 ans. Jimmy Kimmel lors d’une interview virtuelle après la première de l’émission. « Et je me suis souvenu de son nom et c’était léger et ça a brisé la glace. »

Matt a ajouté: « C’est une situation tellement tendue et j’étais nerveux et elle sort avec tout ce qu’elle est, ça m’a fait sourire et ça a apporté moins de tension dans la nuit. »