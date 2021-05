Le célibataire Matt James «  n’a pas eu de relations sexuelles  » pendant les suites fantastiques alors qu’il «  se concentre  » sur la relation avec Rachael Kirkconnell

Matt James, ancien de BACHELOR, a révélé dans une nouvelle interview qu’il «n’avait pas eu de relations sexuelles» pendant les suites fantastiques.

Il a également expliqué comment il s’était «concentré» sur la relance de sa relation avec Rachael Kirkconnell.

Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le célibataire

Instagram

Matt James, un ancien bachelor, a révélé dans une nouvelle interview qu’il « n’avait pas eu de relations sexuelles » pendant les suites fantastiques[/caption]

Instagram

Il a également expliqué comment il s’était « concentré » sur la relance de sa relation avec Rachael Kirkconnell[/caption]

Mat Raconté Magazine WSJ: «Je ne peux parler pour personne d’autre que moi, mais je pense que les femmes l’ont apprécié.

«Parce que j’ai appris des choses sur eux que je n’avais pas recueillies – que je ne pense pas que j’aurais appris si je n’avais pas utilisé ce temps pour vraiment approfondir quelque chose dont ils n’auraient peut-être pas été à l’aise de parler devant la caméra . »

Il a également parlé d’essayer de faire en sorte que sa relation avec Rachael Kirkconnell travaille en partage: «Je pense que la meilleure façon de le dire est que nous pouvons avoir des conversations critiques sur ma relation et ce dont j’ai besoin chez un partenaire – surtout si cette femme n’est pas t Noir – pour comprendre ce qui m’accompagne, ma vie et le fait d’être noir.

«C’est aux gens qui se soucient d’être des alliés de faire le travail pour être vraiment antiracistes. Et je pense qu’il est injuste de laisser les gens sans la capacité de désapprendre et d’être meilleur.

Instagram

Matt a déclaré au WSJ Magazine: « Je ne peux parler pour personne d’autre que moi, mais je pense que les femmes l’ont apprécié »[/caption]

abc

Rachael a reçu la rose finale de Matt lors de la finale de cette saison, mais le duo n’a pas duré[/caption]

Rachael a reçu Matt’s rose finale sur la finale de cette saison, mais le duo n’a pas duré.

Mat a rompu avec elle après avoir été accusée de comportement raciste pour avoir assisté à un 2018 Fête d’Antebellum et «aimer» des photos d’amis posant avec des drapeaux confédérés.

Cependant, Matt a récemment confirmé que lui et Rachel étaient de retour, en disant Gens: «J’ai vu Rachael une poignée de fois.

«Je ne poursuis aucune relation pour le moment en dehors de cela. J’ai dit que j’allais me concentrer sur ma relation avec elle et cela signifie me concentrer dessus.

Instagram

Une source a déclaré en exclusivité au Sun: « Matt fait tout ce qui est en son pouvoir pour reconquérir Rachael »[/caption]

Une source a déclaré en exclusivité au Sun: «Matt fait tout ce qui est en son pouvoir pour gagner Rachael de retour. »

L’initié a expliqué: «Il sait qu’il a foiré et brisé sa confiance. Il s’est fait prendre et il essaie de réparer le gâchis qu’il a fait.

«Elle continue de promettre de ne pas le reprendre, mais à chaque fois, elle le fait toujours. Elle croit vraiment que Matt est sa personne et ne veut pas l’abandonner même si sa famille est sceptique.





Rachael, 24 ans, et l’ancien Célibataire ont été aperçus ensemble à Los Angeles et dans le comté d’Orange le mois dernier, mais la source a affirmé qu’ils continuaient à «prendre les choses lentement. »

«Ils ne sont pas encore officiellement réunis, mais travaillent à nouveau», ont-ils ajouté.

En terme de changer pour leur avenir, les initiés ont déclaré: «Il a promis d’être transparent, plus communicatif et complètement honnête à l’avenir et insiste sur le fait qu’il tiendra parole.

« Il prévoit de répondre aux rumeurs qui circulent à son sujet, Rachael et Grace dans un proche avenir si son équipe le lui permet. »