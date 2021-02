MATT James a laissé entendre qu’il était fiancé, le matin après que les fans de The Bachelor ont vu l’un des épisodes les plus choquants de la franchise.

La star de télé-réalité, qui recherchait l’amour dans la série ABC, a renvoyé chez elle deux filles lundi au milieu d’allégations d’intimidation et d’un comportement toxique.

Mais c’est un bout de langue à la fin de son interview de Good Morning America mardi qui a fait parler les fans, car il a apparemment confirmé qu’il était fiancé.

« Nous vous reverrons ici avec votre fiancée dans quelques semaines », a déclaré le présentateur TJ Holmes à l’homme de 29 ans à la fin de l’interview.

Matt a répondu: « J’attends ça avec impatience », auquel la co-star de TJ Robin Roberts a chanté: « Il ne l’a pas nié! »

Le célibataire La star a également eu des fans qui parlaient alors qu’il balançait une longue barbe ces dernières semaines, avec un fan commentant en plaisantant: « Par le regard de la barbe de Matt James en ce moment, il n’y a absolument aucun moyen qu’il termine sa saison fiancé. »

La méchante célibataire Victoria Larson a été renvoyée chez elle par Matt dans l’épisode de lundi après que d’autres femmes aient accusé Victoria de les «intimider».

Matt a discuté du moment lors de son entretien avec GMA, disant à TJ: « Quand vous le décomposez, tout type de injure [is not OK].

« Je pense que les gens essaient de le faire passer pour un jeu mais ce n’est vraiment pas de jouer avec les gens qui en reçoivent. Quand cela m’a été mis au courant, j’ai dû agir en conséquence. »

La semaine dernière, les fans ont vu l’espoir Katie Thurston approcher Matt et l’informer de «l’intimidation» en cours avec le groupe, y compris la rumeur lancée par Anna Redman selon laquelle Brittany Galvin est une escorte.

Lorsque ces sujets ont été abordés, le leader de la réalité a déclaré que sa priorité absolue était de protéger les femmes, et il ne pouvait plus le faire avec Anna dans la maison.

Une Anna en larmes a été renvoyée à la maison dans un SUV en attente, et Victoria – qui a été le centre du drame toute la saison – a été élevé à côté de Matt parce qu’il était «méchant», et Matt a clairement indiqué qu’il était «inacceptable» de mettre quiconque dans la maison se sentait «mal à l’aise» avec des injures.

Lorsque l’ancienne fille du concours a répondu que le commentaire était sorti de son contexte, Matt a demandé quand un bon contexte serait d’appeler une autre femme une «houe».

Après qu’elle n’ait pas eu de réponse, les deux hommes se sont séparés alors que Matt disait qu’il avait une certaine «réflexion à faire» avant la cérémonie des roses, avant de la renvoyer chez elle.