BACHELOR Matt James «fait tout ce qu’il peut» pour reconquérir l’ex Rachael Kirkconnell après avoir «brisé sa confiance» en parlant prétendument avec d’autres femmes, peut révéler The Sun.

Leur relation est tumultueuse depuis qu’ils s’est séparé pour la première fois en février à la suite des photos refaites de la Géorgie natif participant à un Fête de la plantation Antebellum en 2018.

Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le célibataire

abc

Le célibataire Matt James fait « tout ce qu’il peut » pour reconquérir l’ex Rachael Kirkconnell[/caption]

abc

La star de télé-réalité « a brisé la confiance de Rachael » après avoir été surpris en train de parler à d’autres femmes[/caption]

Twitter

Matt et Rachael ont été vus en train de dîner ensemble dans le sud de la Californie cette semaine[/caption]

Cependant, la paire marche-arrêt a tenté de raviver le mois dernier – pour annuler à nouveau les choses après Mat, 29 ans, aurait été attrapé parler à d’autres femmes derrière Rachaelest de retour.

Maintenant, le couple essaie à nouveau de faire fonctionner les choses car ils ont passé du temps ensemble en Californie cette semaine.

«Matt fait tout ce qui est en son pouvoir pour reconquérir Rachael», a déclaré une source en exclusivité au Sun.

L’initié a expliqué: «Il sait qu’il a foiré et brisé sa confiance. Il s’est fait prendre et il essaie de réparer le gâchis qu’il a fait.

«Elle continue de promettre de ne pas le reprendre, mais à chaque fois, elle le fait toujours. Elle croit vraiment que Matt est sa personne et ne veut pas l’abandonner même si sa famille est sceptique.

Getty

Le couple était tout sourire lors de la finale du baccalauréat après que Matt lui ait donné sa rose finale[/caption]

Getty

Cependant, au moment du tournage d’After The Final Rose, le duo s’était séparé[/caption]

Rachael, 24 ans, et l’ancien Célibataire a été repéré ensemble à Los Angeles et dans le comté d’Orange cette semaine, mais la source a affirmé qu’ils continuaient à «prendre les choses lentement».

«Ils ne sont pas encore officiellement réunis, mais travaillent à nouveau», ont-ils ajouté.

En terme de changer pour leur avenir, l’informateur a déclaré: «Il a promis d’être transparent, plus communicatif et complètement honnête à l’avenir et insiste sur le fait qu’il tiendra parole.

« Il prévoit de répondre aux rumeurs qui circulent à son sujet, Rachael et Grace dans un proche avenir si son équipe le lui permet. »

Le dernier drame romantique de Matt est survenu après avoir «menti» à propos de sa conversation Grace Amerling – qui s’est récemment manifesté exposant sa relation avec Matt – à l’ex Rachael.

Instagram

Grace Amerling a affirmé que Rachael était une « victime » après avoir parlé avec Matt derrière son dos[/caption]

abc

Matt James a « brisé la confiance de Rachael » après que Grace se soit manifestée[/caption]

abc

Rachael donnerait une autre chance à Matt malgré le fait que sa famille soit « sceptique »[/caption]

Grace a révélé son implication dans un entretien avec le blogueur Reality Steve cette Mat lui avait demandé de lui rendre visite à Miami juste deux jours avant qu’il n’invite Rachael à New York.

Elle a dit que Matt lui avait envoyé un texto «à l’improviste» à propos de sa visite à Miami, mais elle a refusé l’invitation en disant qu’elle était fatiguée.

Le cavalier a poursuivi: «Cela ne me convenait tout simplement pas. J’avais juste l’impression que Rachael était tellement amoureuse de lui et qu’il essayait de me contacter et de passer du temps avec moi.

La Mega Agency

Matt a récemment assisté à un certain nombre d’événements de grande envergure, notamment l’inauguration de l’hôtel Virgin à Vegas.[/caption]

La Mega Agency

Matt s’est mis à l’aise avec diverses femmes lors de l’événement chic[/caption]

Instagram

La personnalité de la télévision a également semblé s’amuser à WrestleMania[/caption]

«Quelqu’un avec qui il a eu des relations amoureuses – deux jours auparavant à Miami… J’avais l’impression de devoir dire quelque chose pour Rachael. Rachael est la vraie victime ici.

Leur dernier développement relationnel survient après que des personnes proches des stars de la télé-réalité aient pensé que le couple était vraiment fait pour de bon.

Plus tôt ce mois-ci, une source a déclaré au Sun: «Matt ne l’a pas contactée du tout. Il y a eu des grillons entre eux, ils ne parlent pas.

Instagram

Rachael est principalement en Géorgie depuis leur séparation alors qu’elle ne voyage pas pour rendre visite à Matt[/caption]





Il a été ajouté que Rachael s’est rendu compte qu’elle «ne connaissait même pas Matt» alors qu’une plus grande partie de la «vérité» se révélait, a ajouté l’informateur.

«Rachael est blessée et elle a fini. Il semble peu probable qu’elle lui pardonne après celui-ci », a déclaré la source.

Alors que Rachael passe du temps avec ses amis et sa famille dans sa ville natale de Géorgie, Matt a été vivre ça assister à un certain nombre de événements de haut niveau.