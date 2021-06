Le célibataire Matt James et sa petite amie Rachael Kirkconnell traversent New York en moto après s’être remis ensemble

LE célibataire Matt James et sa petite amie Rachael Kirkconnell roulent ensemble sur une moto à travers New York après s’être remis ensemble.

Mat, 29 et Rachelle, 24 ans, ont été aperçus à l’extérieur du magasin de baskets Golden Goose à SoHo.

L’image directe

Rachael et Matt sont partis en moto[/caption]

L’image directe

Matt et Rachael ont été aperçus à l’extérieur d’un magasin de baskets[/caption]

Rachael était dans la Grosse Pomme parce qu’elle faisait personnaliser ses baskets de luxe.

Après que Matt ait réparé sa boucle d’oreille, le couple a ensuite sauté dans leur voiture électrique avant de traverser les rues.

Les deux semblaient être en bons termes depuis leur récent voyage à Raleigh, en Caroline du Nord.

L’image directe

Matt et Rachael ont été aperçus dans les rues de New York[/caption]

L’image directe

Rachael et Matt se sont remis ensemble en mai[/caption]

Dans l’histoire d’Instagram, le couple intermittent se disputait à propos de la restauration rapide pendant le trajet en voiture.

Rachael a dit: « Tu n’as pas demandé si je voulais quelque chose. »

Matt a répondu: « Oui, je l’ai fait. »

Il a ensuite demandé à Rachael si elle voulait quelque chose de leur prochain arrêt.

L’image directe

Matt semblait réparer la boucle d’oreille de Rachael[/caption]

La méga agence

Matt et Rachael ont posé ensemble sur une photo[/caption]

Rachael a répondu : « Vous avez mangé aujourd’hui. Je ne l’ai pas fait.

Matt a sous-titré le clip: « Hangryyy. »

En mai, les deux étaient photographiés alors qu’ils se préparaient dans les Hamptons le Memorial Day.

abc

Matt et Rachael étaient tous les deux sur The Bachelor[/caption]

Matt et Rachael ont décidé de donner une nouvelle chance à leur relation alors que les personnalités de la télévision ont partagé la nouvelle en avril.

L’ancien couple s’était séparé pendant une brève période en mars.

Au terme de la vingt-cinquième saison de The Bachelor, Matt a choisi Rachael plutôt que Michelle Young, 27 ans, lors de la cérémonie de la rose finale.

Cependant, Matt a annulé son dernier rendez-vous avec Rachael parce qu’il avait besoin « de temps pour aborder les informations troublantes qui ont été révélées depuis que nous avons terminé le tournage ».

Les deux avaient rompu en février après que des photos de Rachael ont fait surface assister à une fête Old South Antebellum au collège, un événement qui glorifiait la nation confédérée à l’époque de l’esclavage.

Anastasia, la cousine de Rachael a parlé en exclusivité au Sun et a insisté sur le fait qu’elle n’était « pas raciste », mais a également admis que les photos étaient « difficiles à défendre ».

Au cours de la cérémonie After the Final Rose, Matt ont confirmé leur séparation et a déclaré : « Si vous ne comprenez pas que quelque chose comme ça est problématique en 2018, il y a beaucoup de moi que vous ne comprendrez pas. C’est aussi simple que ça. »





Le candidat au baccalauréat a déclaré à ses abonnés sur Instagram: «Si vous êtes dans mes commentaires ou n’importe où en train de me défendre ou de dire aux gens que je n’ai rien fait de mal ou qu’il n’y a rien à blesser ou à offenser, s’il vous plaît arrêtez.

« Ce n’est pas à nous de dire aux gens de quoi ils peuvent et ne peuvent pas être offensés. C’est faux et cela fait partie du problème, alors arrêtez de dire que je n’ai rien fait de mal, ce n’est pas vrai.

« Si vous voulez vraiment me soutenir, encouragez-moi à faire mieux. »

Instagram

Rachael était « affamée » lors d’un trajet en voiture avec Matt[/caption]