Matt James a certainement de beaux yeux, mais les spectateurs de Le célibataire ont peut-être l’occasion d’en voir un peu plus qu’ils ne le souhaiteraient.

Un aspect de cette saison qui est aussi inévitable que la beauté incroyable de Matt est le fait qu’il garde inexplicablement les yeux ouverts pendant qu’il embrasse les femmes, ce que les utilisateurs des médias sociaux se sont assurés de souligner à d’innombrables occasions. Et il s’avère que l’homme lui-même trouve cette bizarrerie aussi étrange que tout le monde.

Matt était un invité sur le réseau ACC En jeu le mardi 26 janvier, où les hôtes Kelsey Riggs et Manuel EJ juste eu à demander quel était le problème avec lui pour bien regarder son partenaire pendant ces smooches.

« Dang, vous m’avez tous jeté sous le bus, c’est fou », a répondu la star de télé-réalité avec un rire chaleureux. «Je suppose que je n’avais pas réalisé que je m’embrassais les yeux ouverts jusqu’à ce que les gens me filment en train d’embrasser des gens, et je les regarde en retour. Je me dis, Yo, qu’est-ce que tu fais?